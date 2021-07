in

Le genre d’horreur est au milieu d’une renaissance passionnante, avec de nombreux projets acclamés en salles et gagnant de l’argent au box-office. Cela a également entraîné la relance d’un certain nombre de propriétés bien-aimées, y compris le cinquième film très attendu Scream. Maintenant, Scream 5 a fait un pas en avant passionnant, et le retour de Ghostface n’a jamais été aussi réel.