in

Comme mentionné précédemment, Scream 5 comportera un certain nombre de visages de retour. Les fans étaient ravis d’apprendre que Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette reprendraient tous leurs rôles dans le nouvel opus. De plus, Marley Shelton reprendra son rôle de Scream 4 en tant que Judy Hicks. Certains fans espèrent également voir Kirby Reed de Hayden Panettiere, mais rien n’indique qu’elle ait un rôle.