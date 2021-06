Scream 5 Star pour honorer Wes Craven et devenir ami avec le casting original

On dirait que Melissa Barrera est aussi une grande fan de Scream, ce qui aide toujours. Comme elle l’a partagé, elle était principalement en train de s’amuser sur le plateau qui inclut la star de Friends, Courtney Cox, dans son célèbre rôle d’horreur. Barrera ne sera pas le seul nouveau visage de Scream, Jenna Ortega, qui jouera également le rôle de la sœur du personnage de Barrera, rejoindra également le casting. De plus, Jack Quaid des garçons, Dylan Minnette et Love de 13 Reasons Why, Mason Gooding de Victor ont des rôles dans Scream.