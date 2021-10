‘Scream’ obtient le traitement TikTok avec des filtres et des effets sur le thème d’Halloween

Scream intensifie sa campagne promotionnelle pour le cinquième film à venir de la franchise, et le méchant du film reçoit le traitement TikTok avec des filtres et des effets sur le thème d’Halloween. Célébrant la sortie de la nouvelle bande-annonce de Scream, Paramount Pictures s’est associé à TikTok pour développer une option Text-to-Speech qui présente la voix emblématique et effrayante du tueur masqué de la série. Notamment, David Arquette et Drew Barrymore, qui sont tous deux apparus dans l’original de 1996, ont tous deux essayé la nouvelle fonctionnalité, que les fans peuvent consulter ici et ici.

Le nouveau Scream ramène Arquette et ses collègues stars de la franchise Neve Campbell et Courteney Cox. Fait intéressant, la nouvelle bande-annonce s’ouvre avec l’adolescente de Woodsboro, Tara (Jenna Ortega), traquée et attaquée par le tristement célèbre meurtrier masqué, semblable à la façon dont Casey Becker de Barrymore a été tuée dans le premier film. Dewey (Arquette), qui semble ne plus être le shérif de Woodsboro, téléphone à Sidney (Neve) et lui dit que « ça arrive » à nouveau. Le chaos et l’effusion de sang réunissent à nouveau les trois derniers survivants, car ils sont les seuls à avoir résisté aux assauts de chaque série de meurtres de Ghostface.

Bonjour Dewey. Maintenant, j’ai un autre endroit pour te trouver. @tiktok_us @DavidArquette https://t.co/FM4n9cVfdt pic.twitter.com/XTNTHA7HCK – Scream (@ScreamMovies) 18 octobre 2021

« Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux ait choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville », lit-on dans le synopsis officiel du film de Paramount Des photos. En plus de Campbell, Cox et Arquette, Roger L. Jackson revient en tant que voix de Ghostface, et Marley Shelton reprend son rôle de Judy Hicks de Scream 4. Les autres nouveaux arrivants cette fois-ci incluent Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Dylan Minnette, Mikey Madison, Sonia Ben Ammar et Kyle Gallner.

Il y avait eu des doutes sur le retour de Campbell pour un film Scream, mais en 2020, elle a révélé qu’elle était prête à revenir et a félicité l’équipe créative du film pour sa nouvelle vision de la franchise. « Ils sont venus me voir et nous avons des conversations », a déclaré Campbell à l’époque, selon Bloody Disgusting. « C’est un peu difficile pour le moment à cause de COVID de savoir quand cela se produira, et j’espère que nous pourrons voir d’accord sur tous les éléments qui doivent être mis en place pour que cela se produise. »

Elle a ensuite expliqué comment elle « avait à l’origine été très inquiète à l’idée de faire un autre Scream sans Wes [Craven] », le regretté cinéaste emblématique qui a créé la franchise « parce qu’il était un génie ». ils veulent vraiment l’honorer, et cela signifiait beaucoup pour moi. Espérons que nous pourrons le faire. »

Le nouveau film est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, du groupe de cinéma Radio Silence (Ready or Not), et le scénario a été écrit par James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac) et Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock) . Le film a été tourné entre septembre et novembre 2020, à Wilmington, en Caroline du Nord. Scream devrait actuellement sortir en salles le 14 janvier 2022.