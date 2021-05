Screen Villain: la sortie numérique de Radhe pince les propriétaires de salles, mais leur décision de boycotter le film est viciée

Mais le fait est que les producteurs de Radhe ne peuvent pas être blâmés de vouloir éviter les pertes dues à la deuxième vague de la pandémie en optant pour une première sortie dans le théâtre, les théâtres des grandes villes étant déjà fermés par force en raison des verrouillages locaux, et le peur de contracter l’infection empêchant de nombreux cinéphiles réguliers d’aller au cinéma.

La décision des multiplexes de boycotter la vedette de Salman-Khan Radhe – la production domestique de Khan, en association avec d’autres – en raison de la décision de publier le film en ligne est une affaire prosaïque du «nez coupé en dépit du visage». Certes, la décision des producteurs de vendre les droits de distribution, de satellite et de numérique à Zee, avec la sortie sur sa plate-forme OTT à la carte ZeePlex et le service de streaming ZEE5, va pincer les propriétaires de salles; et, en ces temps difficiles pour l’entreprise, cela peut susciter de la sympathie pour les multiplexes. Mais le fait est que les producteurs de Radhe ne peuvent pas être blâmés de vouloir éviter les pertes dues à la deuxième vague de la pandémie en optant pour une première sortie dans le théâtre, les théâtres des grandes villes étant déjà fermés par force en raison des verrouillages locaux, et le peur de contracter l’infection empêchant de nombreux cinéphiles réguliers d’aller au cinéma.

Dans tous les cas, le numérique / OTT est un front de compétition auquel les propriétaires de théâtre doivent faire face; alors que la pandémie a pu augmenter le nombre de téléspectateurs OTT / numérique, les débits de données nominaux et la tarification par sachet pour les abonnements OTT pour visualisation sur les écrans de téléphone ont également été des facteurs importants. Les producteurs verront sans aucun doute l’intérêt de toucher ce public à un moment où les théâtres présentent une proposition perdante. Ce n’est pas comme si tout espoir était perdu pour les théâtres. Au fur et à mesure que la couverture vaccinale augmente – et cela se produira malgré la pénurie actuelle – il y a de fortes chances que la vie revienne à la normale d’avant la pandémie juste assez pour que les cinéphiles puissent affluer vers les cinémas; déjà, des preuves en sont émises dans les pays qui ont réussi à vacciner une grande partie de leur population. En effet, ceux qui ont réussi à faire reculer les infections avec des verrouillages rigoureux (Chine, Nouvelle-Zélande) voient également un semblant de retour à la normale.

