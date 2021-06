ScreenFlow 10 publié avec enregistrement multi-applications et plus

ScreenFlow de Telestream, l’application de capture d’écran hautement performante pour Mac, vient d’être mise à jour vers la version 10. Au fil des ans, ScreenFlow est devenu une puissante suite de capture, de composition et d’édition vidéo, et ScreenFlow 10 continue sur cette voie. La mise à jour comprend de nouvelles options de titre pour les tiers inférieurs, plusieurs flux d’enregistrement simultanés, un enregistrement multi-applications, une suppression automatique de l’arrière-plan et de grandes améliorations des performances, entre autres améliorations.

L’un des nouveaux ajouts les plus utiles à ScreenFlow est la possibilité d’enregistrer presque tout ce qui est attaché à votre Mac. Cela inclut des écrans, des caméras et des microphones supplémentaires. En plus des appareils iOS connectés, vous pouvez même capturer plusieurs microphones ou sources audio simultanément. Cela peut être utile si vous montez une production plus importante qui va au-delà d’une expérience à guichet unique.

La deuxième sur la liste des nouvelles fonctionnalités intéressantes est la possibilité d’enregistrer de l’audio à partir de plusieurs applications en même temps, grâce à un pilote audio d’ordinateur mis à jour. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si vous enregistrez l’audio de votre ordinateur et qu’une notification gênante arrive associée au son, vous pouvez facilement éditer cette notification sans abandonner le reste de votre capture sonore. Essentiellement, les sons de différentes applications sont désormais capturés sur des pistes individuelles au lieu d’être mélangés. C’est une victoire majeure pour les créatifs.

Ce sont les deux caractéristiques les plus remarquables que je voulais spécifiquement commenter, mais il y a beaucoup d’autres ajouts dignes de mention. Voici un aperçu des autres nouveautés de la version 10 de ScreenFlow :

Quoi de neuf dans ScreenFlow 10 ?

Bibliothèque de titres animée

Choisissez parmi une gamme de superbes graphiques animés pour le tiers inférieur et la carte de titre

Enregistrement de plusieurs sources audio/vidéo

Plusieurs appareils photo et microphone peuvent désormais être enregistrés en même temps

Système d’enregistrement de caméra amélioré

Réductions significatives de la taille des fichiers et de l’utilisation du processeur pendant l’enregistrement et l’édition

Archive de projet destructrice

Récupérez de l’espace en enregistrant vos documents avec leurs modifications inutilisées supprimées

Interface de filtres vidéo repensée

Bibliothèque d’effets de couleur intégrée et prise en charge de l’importation CLUT (Color Lookup Tables) Filtre de suppression automatique de l’arrière-plan

Nouveau système d’enregistrement audio sur ordinateur

Les applications sont désormais enregistrées indépendamment et peuvent être extraites, désactivées et remixées Latence réduite, y compris de nouveaux modes pour le logiciel DAW (Digital Audio Workstation)

Bien sûr, de nombreuses améliorations supplémentaires et corrections de bugs sont également incluses dans ScreenFlow 10. Vous pouvez consulter l’intégralité du journal des modifications sur le site Web de Telestream.

ScreenFlow 10 est conçu pour macOS Catalina 10.15 et Big Sur 11 uniquement et fonctionne avec Intel et Apple Silicon. La mise à jour fonctionnera également avec la prochaine version publique de macOS Monterey, mais je ne peux pas encore commenter la compatibilité avec la version bêta de Monterey. Traditionnellement, il a toujours été judicieux de mettre à jour les versions bêta de macOS jusqu’à ce que tous les logiciels et matériels sur lesquels vous comptez aient été mis à jour.

ScreenFlow 10 commence à 149 $, et une version d’essai gratuite est disponible dès maintenant. L’application et la version d’essai sont disponibles sur le site Web de Telestream, mais rien n’indique quand la version Mac App Store sera publiée. J’ai contacté Telestream pour plus de détails et je mettrai à jour ce message une fois que j’en saurai plus.

Qu’utilisez-vous actuellement pour faire des captures d’écran vidéo sur macOS ? En tant que fan et utilisateur de longue date, si vous n’avez pas essayé ScreenFlow et que vous produisez régulièrement des screencasts, vous vous devez de le vérifier.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :