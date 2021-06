Scribd lance l’application Apple Watch avec prise en charge du streaming pour les livres audio, les actualités, les podcasts, etc.

Le service populaire d’abonnement à la lecture de livres, d’actualités et de documents Scribd est disponible aujourd’hui avec une application Apple Watch. La version apporte le streaming au portable pour un moyen plus pratique d’écouter des livres audio, des articles, des documents, des podcasts, etc.

Scribd a lancé cette semaine la nouvelle application Apple Watch avec sa dernière version iOS, qui propose le streaming afin que les utilisateurs n’aient pas besoin d’avoir leur iPhone à proximité pour écouter du contenu.

L’application Apple Watch fonctionne avec la série 3 et les versions ultérieures avec watchOS 7 recommandé et offre la lecture à partir de listes enregistrées. Il comporte également des commandes de lecture, notamment la minuterie de mise en veille et la vitesse de lecture.

Lecture de titres audio à partir des listes enregistrées – Les utilisateurs pourront accéder à leurs titres enregistrés à partir de leur montre (située dans la section Enregistré), et pourront rapidement voir et accéder au titre en cours de lecture (dans la section « En cours de lecture » en haut de la liste), ou voir leur titre le plus récemment joué (dans la section “Récemment joué”). Commandes de lecture – Le lecteur audio Scribd sur Apple Watch offre un accès facile aux commandes de lecture, notamment la lecture, la pause, le saut en avant ou en arrière et le volume, ainsi qu’un accès à d’autres fonctions telles que la minuterie de veille et la vitesse de lecture (de 0,8x à 2x) . Streaming – Peut diffuser vers un casque Bluetooth connecté ou des haut-parleurs externes

Scribd est téléchargeable gratuitement sur l’App Store. Le service propose un essai gratuit de 30 jours avec un accès illimité à des livres, des livres audio, des magazines et plus encore à 9,99 $/mois par la suite.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :