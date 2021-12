Scripps Spelling Bee réserve l’hôte parfait pour le concours 2022

Le Scripps National Spelling Bee a réservé l’hôte parfait pour son concours 2022, et Jeopardy ! les fans vont être excités à ce sujet. ABC News rapporte que Levar Burton a été sollicité pour diriger la compétition emblématique, qui sera diffusée l’année prochaine sur les réseaux ION et Bounce, et sera également disponible en streaming en ligne. Pour le moment, on ne sait pas exactement ce que les tâches d’hébergement impliqueront pour l’ancien hôte de Reading Rainbow, mais les fans en apprendront probablement plus à mesure que l’événement se rapproche.

Dans un communiqué, Burton a fait l’éloge de son adhésion à l’équipe Scripps et a déclaré que l’orthographe représente « l’idéal inspirant et ambitieux de l’éducation ». Il a poursuivi : « Je veux normaliser la poursuite du savoir dans cette culture. Ce ne serait pas une mauvaise chose, n’est-ce pas ? gagner la récompense. » Le grand concert d’hébergement intervient après que les fans aient fait pression pour que Burton soit le nouvel hôte permanent de Jeopardy !, après la mort d’Alex Trebek en novembre 2020. Burton a été recruté comme l’un des nombreux hôtes intérimaires, mais le poste permanent est initialement allé à Jeopardy ! maintenant ancien producteur exécutif Mike Richards, tandis que l’ancien de Big Bang Theory Mayim Bialik a été nommé hôte permanent de tous les futurs Jeopardy! spéciaux aux heures de grande écoute.

Cependant, en août, Richards a été licencié en tant qu’hôte et producteur exécutif, à la suite d’une controverse concernant des allégations de comportement inapproprié dans le passé, résultant de son travail en tant que producteur sur The Price is Right. Cela a conduit Bialik à devenir le nouvel animateur intérimaire de l’émission, avec Jeopardy! champion Ken Jennings. Récemment, il a été annoncé que Bialik et Jennings resteraient en tant qu’hôtes tournants pour le reste de la saison 38.

Après tout le chaos dans les coulisses de Jeopardy !, Burton a déclaré publiquement qu’il n’était plus intéressé à accueillir l’émission de quiz emblématique. « J’ai dit publiquement que je le voulais pour moi, que cela avait du sens pour moi, et ils étaient tous à ce sujet », a déclaré Burton à l’animateur de Daily Show, Trevor Noah. « Cela avait autant de sens pour eux que pour moi. Et, donc, ils le voulaient pour moi autant que je le voulais. , vous savez, ils disent faites attention à ce que vous souhaitez, parce que ce que j’ai découvert, c’est que ce n’était pas la chose que je voulais après tout. »