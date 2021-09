Scrubb donne la victoire à Obradoiro avec un panier sur la corne

24/09/2021

Le à 21:35 CEST

Un panier spectaculaire sur la corne du Canadien Thomas Scrubb a offert la victoire à Monbus Obradoiro vendredi contre Joventut (93-91), dans un duel compliqué au premier quart mais dominé dans les dernières minutes avec sept points d’avance.

Obradoiro, 93

(17 + 30 + 23 + 23): Hobbs (11), Robertson (10), Scrubb (12), Álex Suárez (9) et Elleson (17) -l’équipe de départ- Viny Okouo, Zurbriggen (1), Muñoz ( 15 ), Filipovity (2), Beliauskas (12) et Birutic (4)

Joventut, 91 ans

(22+ : 25 + 22 + 22) Guillem Vives (9), Pau Ribas (9), Joel Parra (4), Brodziansky (19) et Tomic (11) -équipe de départ- Brandon Paul (17), Ventura (5 ), Willis (9), Feliz (4), Maronka et Busquets (5)

Arbitres :

Calatrava, Caballero et Lucas. Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la deuxième journée de la ligue Endesa joué au Multiusos Fontes do Sar devant quelque 2000 spectateurs

Obradoiro a été pénalisé pour son erreur sur la ligne des 3 points au départ. Il a lancé six 3 points et n’en a marqué aucun, tandis que les visiteurs Brodziansky et Tomic ont dominé la peinture. Joventut n’a pas mis longtemps à punir son rival, qui a pris près de quatre minuteseux pour marquer leur premier panier (2-12).

L’équipe de Moncho Fernández a ajusté sa défense et cela lui a permis de resserrer le score (13-14), bien que Joventut ait touché un autre tronçon au début du deuxième quart (17-28, min.12) après qu’Obradoiro ait à nouveau échoué ses deux premiers triples -Beliauskas et Muñoz-.

Basé sur des triplets locaux

Moncho Fernández a enduré sans demander de temps mort, et ses joueurs n’arrêtaient pas de tirer depuis la ligne de 6,75 mètres. Elle fut décisive pour la réaction galicienne. Beliauskas lituanien et Muñoz en a eu deux de suite et Hobbs a rejoint le parti.

Carles Durán, entraîneur visiteur, a stoppé la chute après un 11-3 partiel (28-31, min.15), mais les extérieurs d’Obradoiro ont continué avec le poignet chaud. Avec quatre autres triples, ils ont réalisé atteindre la pause à égalité (47-47), et même Álex Suárez a pu marquer le huitième Mais le cerceau cracha son coup par-dessus la corne.

Les santiagues ont profité de leur premier avantage en début de troisième quart (49-47), mais la deuxième unité de Joventut, dirigée par Derek Willis et un spectaculaire Brandon Paul, stoppé sa réaction (56-63, min. 24).

Confiture offensive noir-vert

L’équipe catalane s’est retrouvée bloquée en attaque lorsque Paul a dû se retirer en raison d’un problème physique, et Obradoiro en a profité pour reprendre le commandement du duel (67-65, 70-67), avec Durán désespéré par la performance de l’arbitre -let ils ont signalé une faute technique à la dernière minute du troisième quart-temps.

Avec le tableau de bord serré et Paul toujours sur le banc, le quatrième quart a commencé avec quatre 3 points, deux pour chaque équipe. Ribas a raté un cinquième et Hobbs a poursuivi le festival (79-75, min.32). Durán n’a pas attendu plus longtemps : Tu vis, Brodziansky et Paul sont revenus. Son équipe s’est améliorée en attaque, mais Muñoz a réchauffé son poignet pour donner à Obradoiro une avance de sept (88-81).

Joventut a augmenté son intensité défensive, et, malgré deux échecs de Vives et Ribas, ils en ont atteint deux (91-89) un peu plus d’une minute. Obradoiro n’a pas marqué, et Ribas iégalisé avec deux lancers francs. Brodziansky a gaspillé une attaque pour terminer le retour, et Scrubb, tombant, a déclenché la folie à Sar avec un panier spectaculaire sur la corne.