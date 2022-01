« Sculpté par les dieux » commentent-ils la photo

Aracely Arámbula, arbore un profil sculptural et fait fondre Instagram | Instagram

Aracely Arámbula a commencé imparable en 2022, et c’est une nouvelle photographie dans laquelle elle a montré son profil sculptural, qui a généré un certain nombre de commentaires: « Sculpté par la main des dieux »

La grande beauté du actrice mexicaine Aux yeux verts, Aracely Arámbula, a captivé tout le monde dans un cliché dans lequel elle porte un pantalon imprimé avec un haut court qui ne couvrait qu’une partie de sa partie supérieure, révélant son abdomen marqué.

Le célèbre interprète de « Image de balise Altagracia Sandoval« Il a débordé de tout son charme dans une photographie qu’il a partagée sur son compte Instagram dans laquelle il apparaît devant le gros ours rouge qu’il a placé devant sa résidence.

Aracely Arámbula, arbore un profil sculptural et fait fondre Instagram. Photo : Capture Instagram

Avec un joli chapeau et une paire de lunettes le souvenir « Visage du héraut« En 1996, il modèle une silhouette marquée à 46 ans, le »ex de Luis Miguel« Il a consacré plusieurs heures à l’exercice qu’il s’adonne depuis quelques temps et dont il peut désormais se vanter fièrement auprès de ses 5,9 millions d’abonnés.

« Cu3rpazoooo, bel ami !, si beau sculpté par la main des dieux, beau !!!, Georgeus, quelle façon de venir remuer les gens. JE T’AIME !!!, Diosaa mu3ro pour toi. J’aime à bientôt !!! Bénédictions des millions de bisous, peuvent-ils ???, au crayon, ahr hahaha, je t’aime weraaa « .

Ce sont quelques-unes des réactions que les fans de l’interprète de « Mauvaises nouvelles » ils ont consacré dans la publication, partagée il y a 5 heures et qui a accumulé un total de 35 296 likes.

Le protagoniste de feuilletons comme « La doña« , il aurait abandonné son mode de vie fitness pour profiter des premières années de la vie de ses deux enfants : Miguel et Daniel Gallego Arámbula, il aurait partagé la même chose dans des déclarations passées.

Mais en peu de temps où l’actrice de célèbres productions de Televisa telles que « Rêveurs« (1998-1999), » Las Vías del Amor « (2002-2003), etc., a documenté ses routines d’exercices, montrant des progrès importants dans la récupération de sa silhouette rêvée.

Aujourd’hui, après avoir terminé la saison de la pièce « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? », dans laquelle Aracely Arámbula Jaques a joué aux côtés de Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta, a clôturé en beauté la mise en scène réussie de la sienne dans sa ville natale après avoir parcouru diverses villes de l’Union américaine.

Jusqu’à présent, on ignore quand il pourrait revenir à Televisa, la maison de production dans laquelle il a accumulé plusieurs succès sur le petit écran.

Apparemment, son retour à Telemundo serait le plus proche pour l’actrice de la série-roman « La Patrona » (2013), dans laquelle Arámbula Jaques, aurait à nouveau une participation, puisqu’elle le partagerait avec ses fans sur la plateforme.