Scumbag confiance dans un rebond des factures et plus

Les choses se sont déroulées comme prévu au cours de la semaine 13. Les équipes sur route ont gagné gros, mais leurs victoires ont été remportées par des équipes comme les Jets, les Texans, les Raiders et les Falcons. Le plus grand favori à domicile à perdre était soit les Bengals de Cincinnati, qui défient toute explication simple, soit les Bills de Buffalo, qui ont joué dans une recréation en temps réel de The Wreck of the Edmund Fitzgerald.

Cette semaine est un peu plus difficile à analyser. L’équipe de football continuera-t-elle sur sa lancée lorsque les Cowboys de Dallas viendront à Washington ? Les Cleveland Browns enverront-ils les Ravens de Baltimore dans une mini-spirale avec une victoire dans l’Ohio ? Quelle saison va légèrement empirer, les Falcons d’Atlanta ou les Panthers de la Caroline ?

La poussée des séries éliminatoires est pleinement en vigueur avec cinq semaines restantes dans la saison régulière. Un retour à la parité qui dominait en milieu d’année pourrait prolonger une saison au cours de laquelle 31 équipes restent éligibles aux play-offs à la mi-décembre. La semaine 14 pourrait mettre de la terre sur les tombes des espoirs des Lions en séries éliminatoires. Cela pourrait tout aussi bien se terminer si les Cardinals de l’Arizona s’accrochent à la tête de série de la NFC.

Jetons un coup d’œil à ce que nous avons d’autre, y compris le célèbre Rhody Scumbag Lock of the Week (maintenant 5-8 sur la saison !). Vous voulez la gamme complète? Ceux-ci peuvent être trouvés ici.

Voici mes choix d’évasion. Toutes les cotes via Tipico.

Choisissez que j’aime le plus



(0-1 la semaine dernière. 7-6 sur la saison, précédemment enregistré à The Post Route)

Les Chargers de Los Angeles (-450) contre les Giants de New York

Les Packers de Green Bay méritent également d’être pris en considération, mais à -750 contre les Bears de Chicago, ils ne vont pas apporter beaucoup de valeur. Les Chargers, en revanche, continuent de perdre des joueurs à cause de COVID-19 et donnent aux parieurs des raisons de soutenir les Giants.

Los Angeles est peut-être sans ses deux meilleurs écarteurs, mais seul la perte de Justin Herbert pourrait me faire considérer une équipe de New York qui n’a pas réussi à s’améliorer sans que Jason Garrett n’appelle ses jeux et se tournera maintenant vers Jake Fromm – lui de zéro snap de saison régulière et qui était remplacé par Mitchell Trubisky en tant que quart-arrière suppléant à Buffalo – au poste de quart-arrière. Les Giants pourraient surmonter cela en frappant au talon d’Achille des Chargers, une défense qui permet 4,6 verges par course, si leur propre jeu de course n’était pas si inefficace (28e meilleur de la NFL, par DVOA).

New York n’a pas dépassé les 265 verges offensives au total dans aucun de ses quatre derniers matchs, et la majeure partie de ceux-ci sont venus avec Daniel Jones au poste de quart-arrière au lieu du QB3 de l’équipe. S’il y a jamais eu une période pour que les Chargers soient ravagés par COVID, ce sont les trois semaines au cours desquelles ils ont pris les Giants et les Texans en sandwich autour d’une confrontation avec les Chiefs. Herbert devrait être en mesure de lancer suffisamment de lancers contre Donald Parham et Jalen Guyton pour porter LA à 8-5.

Choisissez j’ai trop réfléchi, donc vous devriez probablement le faner



(1-0 la semaine dernière, 8-5 sur la saison)

Bengals de Cincinnati (+102) contre les 49ers de San Francisco

C’est techniquement un bouleversement dans un jeu à pile ou face. Mais bien qu’il s’agisse de l’un des affrontements les plus proches de la semaine 14 (entre deux équipes dans la chasse aux éliminatoires, rien de moins), il est également incroyablement bon marché d’y participer : plusieurs sièges sont disponibles pour moins de 20 $ sur le marché de la revente.

C’est un vestige des équipes des Bengals du milieu des années 2000 qui ont en quelque sorte surgi au milieu d’une saison 7-5 où Cincinnati n’est qu’à un match de Baltimore pour la première place de l’AFC North. Les fans ont-ils déjà dépassé leur quota de déception pour cette équipe ? Le retour interrompu de la semaine dernière contre les Chargers les a-t-il aigris pour le reste de 2021? L’Ohio n’a-t-il aucun intérêt à voir un frère Bosa retourner dans l’État de Buckeye ?

Les Bengals ne sont pas aussi désespérés que le suggère le prix de leur billet de revente. La défaite de la semaine dernière contre LA aurait pu être une victoire émouvante si ce n’était d’une chance de chiffre d’affaires mal programmée. Leurs deux matchs précédents étaient des victoires éclatantes contre des prétendants aux séries éliminatoires. Au cours de la semaine 14, ils en affrontent un autre, à domicile, contre un quart-arrière fragile qui se compare mal à une défense qui a forcé huit revirements lors de ses trois derniers matchs.

Jimmy Garoppolo a ressemblé à son personnage typique au cours des deux derniers matchs, balayant le souvenir d’une séquence de quatre matchs au cours de laquelle il a été l’un des passeurs les plus efficaces de la ligue (huit touchés au total pour une interception et une note de 113,6 passeurs). Bien qu’il puisse compter sur George Kittle pour charger son attaque – Darren Waller a réussi sept attrapés sur huit cibles pour 116 verges lors de son affrontement en 2021 contre la défense du Bengale – un jeu de course glitchy, entaché de blessures et une défense qui est donnée jusqu’à plus de 28 points dans la moitié de ses matchs offrira plusieurs occasions à l’équipe à domicile de s’éloigner.

La plus grande faiblesse des 49ers est dans un secondaire où plusieurs partants ont abandonné une note de passeur de 100+ en couverture cette saison. Maintenant, ce groupe doit essayer de contenir les passes en profondeur d’une équipe dont le succès initial a été défini par sa capacité à composer de gros jeux. Si Ja’Marr Chase peut récupérer une partie de sa magie de début de saison, il aidera Cincinnati à fuir San Francisco.

Choix bouleversé que j’aime le plus



(1-0 la semaine dernière, 6-7 sur la saison)

Les Lions ont réussi un choix que j’ai fait en septembre pour mettre fin à une séquence de six semaines de défaites consécutives dans cette section. Voyons si nous ne pouvons pas en faire une tendance.

Ravens de Baltimore (+110) contre les Browns de Cleveland

Je voulais en faire un choix des Raiders, mais je ne pouvais pas en toute bonne conscience les soutenir après avoir été battu 41-14 à domicile dans ce qui s’est avéré être le match de Kansas City. J’ai également passé un examen approprié à Bills-Bucs, mais notre choix Scumbag y reviendra.

Au lieu de cela, regardons l’une des lignes les plus étranges de la semaine 14. Je comprends un peu pourquoi Cleveland est favorisé ici. Les Browns jouent à domicile et ont besoin d’une victoire pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Les Ravens ont un peu plus de marge de manœuvre à 8-4 et ont déçu contre leurs rivaux de l’AFC North cette saison – ils ont une fiche de 1-2 contre les ennemis de la division jusqu’à présent.

Mais Cleveland reste un navire sans gouvernail derrière un Baker Mayfield blessé – le même gars qui a eu trois trajets au quatrième trimestre pour renverser Baltimore lorsque ces équipes se sont rencontrées au cours de la semaine 11 et sont repartis avec 24 verges nettes sur 10 reculs. Son incapacité à effectuer un retour a aidé les Ravens à échapper à des appels douteux et à repousser les Browns dans le Maryland. Cleveland a une fiche de 4-2 à domicile, mais sa meilleure victoire est survenue contre les Broncos.

Lamar Jackson a quelque chose à prouver au milieu d’une séquence d’interceptions de quatre matchs. Les Ravens ont officiellement déconné assez longtemps pour céder le contrôle de l’AFC aux Patriots. Ils peuvent resserrer leur emprise sur l’AFC Nord en gérant leurs affaires dans l’Ohio dimanche.

L’écluse de la semaine du Rhode Island Scumbag



La semaine dernière : 2-1 (.667). Depuis le début de l’année : 5-8 (.385)

Lundi soir a été important pour notre Rhode Island Scumbag, qui a fait valider son pari de +8000 Patriots Win Super Bowl par la victoire de la Nouvelle-Angleterre à Buffalo. Mardi matin a été la toile de fond d’environ une heure de discussion de groupe se plaignant de Sean McDermott se plaignant de Bill Belichick :

McDermott a dit « Nous avons perdu le match… Bill ne nous a pas battus… et le coordinateur a fait un mauvais travail… et ils ont eu de la chance parce que nous avons tâtonné… ils ne sont même pas si bons.” Lisez le livre des records Sean. Les Patriots ont possédé votre âme chaque année, sauf quand ils ont sorti Cam Newton. Guy est un clown, brûlant des délais d’attente et de la merde. Mais la barre était placée si bas à Buffalo qu’il est considéré comme un succès.

Alors imaginez ma surprise quand il a sauté sur Bills (+3) et leur entraîneur-chef clown contre les Buccaneers mercredi (avec Navy +6). Le raisonnement ?

Un bon point d’achat bas après que le temps les ait empêchés de lancer leur attaque. TB fort contre la course mais a cogné sur le secondaire. Je pense que Buff va déplacer le ballon dans les airs. Je pense aussi que TB est un peu surestimé et que la ligne devrait être plus proche de la même. Si les Bills peuvent prendre de l’avance et mettre la pression sur Brady, ils pourraient se diriger vers la victoire.

De parler d’une équipe qui bat toujours les Bills à la remise immédiate du quart-arrière qui bat toujours les Bills. Il y a une logique cachée quelque part ici, je ne suis tout simplement pas sûr de ce que c’est. Buffalo a désespérément besoin d’une victoire après une fiche de 2-4 au cours de ses six derniers matchs.

Bière de la semaine : Kentucky Bourbon Barrel Peppermint Porter



Hé, vous avez tenu le coup aussi longtemps, vous pourriez aussi bien vous récompenser avec un froid (c’est-à-dire, si vous n’êtes pas un crétin d’une trentaine d’années qui a passé ses années de formation sur Homestarrunner.com, une façon très stupide de dire » Bière. »)

Nous nous aventurons plus profondément dans les mois d’hiver avec une bière résolument de Noël cette semaine. Les porteurs sont géniaux parce que vous pouvez conférer toutes sortes de grandes saveurs à leur profil torréfié et malté. Café, cerise, noix de coco, chocolat, beurre de cacahuète – à peu près tout est un jeu équitable. Un mélange que je n’ai jamais vu jusqu’à cette année est la menthe poivrée, cependant. Lexington Brewing & Distilling Company – la branche brassicole d’Alltech, qui se spécialise par ailleurs dans l’alimentation animale et les sciences végétales – a changé cela.

Lexington est surtout connu pour prendre n’importe quelle bière qu’ils ont et la faire vieillir en la vieillissant dans des barils locaux de la piste de bourbon locale. Le résultat est généralement une bière vanillée à forte coulée qui vous frappe au visage à l’avant mais se termine bien et en douceur… même si vous n’en voulez probablement pas plus de deux à la fois.

Le porteur de menthe poivrée est arrivé avec de grandes attentes. Il se verse avec des bulles limitées et sent comme un biscuit à la mélasse givré à la menthe poivrée. Ou peut-être est-ce un parfum de dentifrice, si vous êtes moins généreux.

La bière elle-même a à peu près le même goût. Il y a un bras de fer ici entre le malt caramel du porter et la menthe écrasante qui a le goût d’avoir été grattée du fond de mille juleps jetés.

Attends, non.

La menthe n’est pas le problème ; cette bière a un goût sinistre. Pour quelque chose mis en bouteille le 4 octobre, il y a un très « nous avons volé ça dans le sous-sol de nos grands-parents, qu’est-ce qu’Iron City et pourquoi célèbrent-ils les Pirates de 1979 ? » ressentir. Comme s’ils savaient que la bière était mauvaise et ont essayé de la couvrir avec autant d’extrait.

Peut-être que je viens de recevoir un mauvais lot, car les critiques en ligne semblent être pour la plupart positives. Ils écrivent à propos d’une bière dessert au chocolat et à la menthe poivrée qui sonne très, très bien. La bière que j’ai est surtout une corvée à boire. Je reviens toujours en arrière en espérant que quelque chose brille, mais chaque gorgée est la même; la teinte vinaigrée de la mauvaise bière, un bouquet de menthe, puis une bagarre à coups de poing de ma bouche à mon estomac.

Eh bien, c’est une déception. J’ai essayé de présenter principalement de bonnes bières dans cette section, mais j’ai lancé les dés cette fois et j’en ai trouvé une qui craint. C’est peut-être une sorte de présage pour mes choix cette semaine. Ou peut-être que ça veut juste dire que j’ai eu une mauvaise main chez Woodman’s.

