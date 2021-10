ScummVM fête ses 20 ans et prend désormais en charge Grim Fandango et Myst 3: Exile

Image: Lucasarts

L’utilitaire de création de scripts pour Maniac Mansion Virtual Machine, que nous connaissons tous mieux sous le nom de ScummVM, fête ses 20 ans cette semaine, et quiconque a déjà apprécié un jeu d’aventure classique sur un PC moderne (ou un appareil mobile !) au cours des deux dernières décennies doit probablement ses créateurs un verre ou deux.

Initialement publié en octobre 2001 par Ludvig Strigeus (avec l’aide de Vincent Hamm), le plan initial était simplement de faire fonctionner Monkey Island 2 dans un émulateur. Ce jeu est rapidement devenu deux (Fate of Atlantis), et au fur et à mesure que la rumeur du succès de ScummVM grandissait, la taille de l’équipe et le nombre de jeux (et de moteurs) pris en charge ont également augmenté.

Au cours des 20 dernières années, ScummVM est passé de quelque chose principalement associé à de vieilles aventures de Lucasarts à un programme qui peut désormais exécuter des jeux à partir de 64 moteurs différents, de Myst à Might & Magic.

Pour renforcer cela, pour célébrer l’anniversaire du programme, l’équipe a annoncé ScummVM 2.5.0, avec une liste d’ajouts et d’améliorations qu’ils appellent « énormes ».

Tout d’abord, ces jeux fonctionnent maintenant :

Little Big AdventureRed Comrades 1: Save the GalaxyRed Comrades 2: For the Great JusticeTransylvaniaCrimson CrownOO-ToposGlulx jeux de fiction interactifsPrivate EyeAGS Games versions 2.5+Nightlong: Union City ConspiracyThe Journeyman Project 2: Buried in TimeCrusader: No RemorseL-ZONESorcier du vaisseau spatialGrim Fandango 3:The Longest JourneyMystango Exilé

Fandango sinistre ! Petite Grande Aventure ! Croisé : Pas de remords ! Cette règle. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi des ajustements sous le bon pour tout, de l’interface de bureau à la version DS de ScummVM :

Outre les nouveaux jeux et versions de jeux, ScummVM 2.5.0 apporte de nombreuses améliorations notables et de nouvelles fonctionnalités. Nous avons terminé une refonte majeure de l’interface graphique : nous prenons désormais en charge les caractères Unicode partout. L’interface graphique s’adapte également aux hautes résolutions utilisées dans les écrans HiDPI. Le port Nintendo DS a été considérablement réécrit. Nous avons ajouté des succès GOG et Steam à un grand nombre de jeux Wintermute et activé KeyMapper dans plus de jeux. Grâce au travail d’un de nos étudiants GSoC, nous avons maintenant ajouté une option de synthèse vocale aux jeux Sfinx, Soltys et The Griffon Legend.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ScummVM sur le site du projet.