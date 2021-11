Scump d’être un athlète de l’équipe Oakley, sa liste de 2022 et COD: Vanguard

Récemment, nous avons parlé à Scump pour devenir un athlète de l’équipe Oakley, son alignement 2022 et COD: Vanguard

Connu comme l’un des meilleurs joueurs de Call of Duty de tous les temps, Seth « Scump » Abner est un incontournable de la scène Call of Duty. À l’approche de 2022, Scump ferait équipe avec une toute nouvelle liste de lui-même, Brandon « Dashy » Otell, Anthony « Shotzzy » Cuevas-Castro et Indervir « iLLeY » Dhaliwal. Il est également récemment devenu un athlète de l’équipe Oakley, nous lui avons donc parlé de tout cela et bien plus encore.

Que pensez-vous des nouvelles montures de jeu d’Oakley et qu’est-ce que ça fait d’être un athlète de l’équipe Oakley ?

Les cadres sont vraiment un changeur de jeu. La technologie Prizm Gaming Lens Technology d’Oakley est conçue pour améliorer ma vision et dispose d’une technologie de filtrage de la lumière bleue pour protéger mes yeux. Ces deux fonctionnalités me permettent de voir plus de détails sur l’écran que je n’aurais pas remarqué sans les lunettes, tandis que la technologie de filtrage de la lumière bleue me permet de regarder l’écran beaucoup plus longtemps que je ne le pourrais sans fatiguer l’écran. Ces deux éléments à eux seuls prouvent simplement l’avantage de porter les cadres NXTLVL Prizm Gaming pendant que je joue.

En tant que joueur professionnel d’esports, je suis ravi de faire partie de l’équipe Oakley et d’être leur premier athlète de jeu. Être aux côtés de tous ces athlètes incroyables comme Patrick Mahomes et Lamar Jackson est un tel privilège.

Vers le CDL 2022

Que pensez-vous pouvoir tirer de la saison 2021 de la CDL et améliorer en 2022 ?

Pour tout athlète, même le meilleur au monde, il y a toujours de la place pour s’améliorer. J’apprends constamment et je cherche des moyens d’améliorer mon jeu. Cette année, je vais me concentrer sur le fait de consacrer mon temps au jeu toute l’année. Je veux vraiment gagner et vous et vos coéquipiers devez accorder toute leur attention au jeu 24h/24 et 7j/7. Si vous ne l’êtes pas, quelqu’un d’autre le fera et il gagnera.

Attendez-vous avec impatience la sortie de Vanguard et que pensez-vous du jeu jusqu’à présent ?

Tout à fait! J’aime le jeu. J’en ai déjà parlé, mais j’ai passé un très bon moment avec cette bêta. C’est tellement rapide qu’il se passe toujours quelque chose. C’était très amusant à cause de l’élan du mode de jeu – c’est de l’action non-stop ! En outre, ils ramènent des cartes nostalgiques comme Castle et Dome. Je suis également très excité car le jeu a 16 cartes 6v6 à sa sortie. Habituellement, CoD a environ 8-10, c’est donc déjà une énorme amélioration. Le mouvement est vraiment fluide et le jeu de tir est génial dans la BETA, donc je pense que nous sommes partis pour une bonne année !

Vous vous dirigez à nouveau vers 2022 avec un nouveau roster, attendez-vous avec impatience cette nouvelle opportunité ?

Oui! Bien que je joue depuis de nombreuses années, j’ai l’impression que je ne fais que commencer dans le monde du jeu vidéo. Avoir une nouvelle liste est toujours excitant. Ce sera la première année que j’aurai une liste sans l’un des coéquipiers de la dynastie à mes côtés. Ce sera bizarre, mais je suis très confiant dans les jeunes talents et la faim de l’équipe. J’espère prouver que certaines personnes ont tort cette année et remporter des victoires au tableau.

Prendre une pause

Pendant la morte-saison, qu’avez-vous fait pour vous détendre et vous détourner du COD compétitif ?

Comme la plupart des gens, j’aime les choses simples de la vie comme sortir avec mes amis et ma famille.

Sortir pour de bons repas, regarder de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films. Ce genre de choses donne généralement une pause à mon esprit. A part ça, ma petite amie et moi sommes récemment allés à un festival de musique et c’était très amusant ! En général, je ne fais pas beaucoup de pauses car les esports ne dorment pas ! C’était bien d’avoir une petite pause avant que le jeu ne s’arrête. Revigoré et prêt à PARTIR !

