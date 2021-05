SD Amorebieta obtient une promotion au rang de deuxième et met fin au rêve de Badajoz

23/05/2021 à 11:32 CEST

L’Amorebieta Sports Society a réalisé sa première promotion en deuxième division ce soir à Badajoz en battant le CD Badajoz 1-0, qui a joué dans leur stade et devant leurs fans, et a mis fin à leur rêve de représenter le football d’Estrémadure dans la deuxième catégorie de Football espagnol la saison prochaine. Les Biscayens ont réussi à imposer leur style face aux Noirs et Blancs et à tenir bon, puisqu’ils ont pris les devants sur le tableau d’affichage avec un but de Iker Bilbao (min.21), le drive des Badajoz, qui cherchaient avec impatience un but qui leur donnerait l’égalité et atteindrait, au moins, des prolongations.

Les Noirs et Blancs étaient la meilleure équipe de la catégorie et ont joué à domicile, mais une équipe basque rocheuse se tenait devant eux, les empêchait de jouer leur jeu et gagnait à juste titre le match.. Le Biscayen est sorti en mordant le Badajoz sans les laisser réfléchir et il était difficile pour eux d’enchaîner les jeux, ils n’ont approché la zone de Morgado qu’avec des remises en jeu et des fautes sporadiques. Pour les hommes de Velez, ce n’était pas facile non plus, les deux défenses étaient sublimes et il y avait de nombreuses minutes à venir.

À la 21e minute, les Basques inscrivaient le premier but de la soirée sur une remise en jeu qui terminait la ligne offensive et Iker Bilbao renvoyé au fond des filets après le rejet du gardien de Badajoz Kike Royo. L’euphorie a atteint la zone des fans en visite, environ 400 personnes, tandis que les habitants se sont tus jusqu’à ce que l’équipe traque à nouveau le but de Saizar. Le jeu est devenu plus rude, avec beaucoup de jeu au centre du terrain où les lignes étaient très rapprochées et un bon nombre de jambes étaient concentrées. Avec une faute mal lancée par le noir et blanc qui dégageait l’arrière sans problème, il était temps de se reposer.

La seconde mi-temps a commencé par un tir du front de Miker Álvaro que Royo et Fernando Estévez ont sauvé sans trouver un moyen de mettre la main sur le rival, qui avait un style très implanté basé sur le fait de ne pas perdre sa position en défense et de passer à la contre-attaque ou avec de longues balles pour l’attaquant Orozko.

L’entrée d’Adilson et d’Otegui par l’Estrémadure leur a donné un léger coup de pouce, mais le travail effectué par l’entraîneur basque a empêché toute opportunité claire pour Saizar. L’égalité était sur le point d’arriver à la 75e d’une tête de Morgado à un centre d’Otegui, que le gardien bleu a pris sur la ligne de but dans une anthologie étirée, puis a effacé à nouveau un ballon de Maestre.

L’Amorebieta a souffert pendant quelques instants du siège de Badajoz mais a vaincu et maintenu le résultat pour ramener les Biscayns à la gloire. Le match s’est terminé par 18 joueurs dans la région de Vélez et Saizar éliminant tout ce qui lui était venu.

La société sportive Amorebieta est promue pour la première fois de son histoire dans la deuxième division et accompagne l’affilié de la Real Sociedad dans cette phase de promotion qui se déroule en Estrémadure, et dans laquelle demain UD Ibiza-UCAM Murcia et Burgos-Athletic “B” concourront pour les deux autres places.

Fiche technique:

0 – CD Badajoz: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Sergi Maestre, Clemente (Otegui, min. 61), Corredera, Concha (Alayeto, min. 77); Aquino (Forgas, min. 81) et Santamaría (Adilson, min. 61).

1 – SD Amorebieta: Saizar; Aldalur, Arregui, Irazabal, Aimar (Garro, min. 45), Seguín (Leiza, min. 3); Iker Bilbao, Larru, Mikel Álvaro (Molina, min. 78); Unzueta (Obi, min. 63) et Orozko.

Buts: 0-1, Iker Bilbao (min. 21).

Arbitre: González Francés (comité Las Palmas). Il a averti Aldalur (min. 25), Mikel Álvaro (min. 44), Obi (min. 88) et Leiza (min. 90 + 1) d’Amorebieta; et expulsé le remplaçant de Badajoz Narváez (min. 66).

Incidents: Match du deuxième tour de la phase de promotion de la deuxième division B à la deuxième, disputé au stade Nuevo Vivero (Badajoz) devant environ 7 000 spectateurs. Les joueurs ont sauté sur l’herbe vêtus de chemises vertes de l’association ELA Extremadura.