SD Gernika et CD Vitoria se partagent les points après leur match nul 1-1

24/04/2021 à 21:14 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Urbieta et qui a fait face au Gernika et à Vitoria il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le SD Gernika Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Urduliz FT loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Pasaia KE dans leur stade (4-0). Pour sa part, CD Vitoria ils ont été battus par 1-2 dans le dernier match qu’ils ont joué contre le Real Sociedad C. Après le match, l’équipe Guerniqués était en première position, tandis que le Vitoria, quant à lui, est quatrième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui SD Gernika, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Etxabe à la 38e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-0.

Après la pause, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a obtenu l’égalité avec un but de Arreitunandia à 60 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Gernika de Oskar Vales soulagé Enciondo, Ribeiro Oui Okolo pour Gorka Marcos, ville Oui Etxabe, tandis que le technicien du Vitoria, Iban Fagoaga, a ordonné l’entrée de Traquer, Dida Oui Collado fournir Eñaut, Markel Oui Zabala.

Dans le duel, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à ville Oui Torrealdai.

Avec ce résultat, le Gernika obtient 50 points et le Vitoria avec 37 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Pasaia KE, Pendant ce temps, il CD Vitoria jouera contre lui Rivière Sestao.

Fiche techniqueSD Gernika:Altamira, Hugo Cabanas, Zuluaga, Arana, Ander Pacheco, Torrealdai, Villa (Ribeiro, min.66), Javier, Urcelay, Etxabe (Okolo, min.79) et Gorka Marcos (Enciondo, min.66)CD Vitoria:Gil, Toni Peris, Mathi, Del Valle Solis, Cubero, Markel (Dida, min 75), Arreitunandia, Yriarte, Zabala (Collado, min 77), Madariaga et Eñaut (Troncho, min 69)Stade:UrbietaButs:Etxabe (1-0, min.38) et Arreitunandia (1-1, min.60)