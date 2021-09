SD Gernika gagne au Municipal de Santa Ana al Tropezón (0-2)

in

12/09/2021 à 20h05 CEST

Les Gernika joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Municipalité de Santa Ana. Les Trébucher est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Les promesses d’Osasuna par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le SD Gernika a récolté une égalité à un contre le Izarra, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le score, l’équipe de tango est dix-huitième, tandis que le Gernika il est sixième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui a sorti la lumière avec un but de Ander Pacheco à 25 minutes, terminant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui SD Gernika, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Ale à 81 minutes, terminant le match sur le score de 0-2.

Avec ce résultat, le Trébucher reste à zéro point et le Gernika obtient quatre points après avoir remporté le duel.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Logroñés B, Pendant ce temps, il SD Gernika jouera contre lui Laredo.

Fiche techniqueTrébucher:Fernandez, Alex Diaz, Javier Gutiérrez, Sergio Pérez, Adrián, Cote, Higuera, Javi Delgado, Juan Fresno, Perujo et ViaderoSD Gernika :Ispizua, Arana, Koldo Berasaluce, Lucbert, Aguirrezabala, Gorka Marcos, Urzelay, Delgado, Adrian Güemes, Eizmendi et Ander PachecoStade:Municipalité de Santa AnaButs:Ander Pacheco (0-1, min. 25) et Ale (0-2, min. 81)