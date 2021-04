SD Gernika l’emporte dans le stade Urduliz FT

17/04/2021 à 20:38 CEST

Samedi dernier le SD Gernika battre à domicile 1-2 contre Urduliz FT. Avec ce marqueur, l’équipe d’Urduliztarra est cinquième, tandis que le Gernika c’est le premier après la fin du duel.

Le match a bien démarré pour l’équipe guerniqués, qui a inauguré le lumineux avec un but à onze mètres de Etxabe, terminant la première mi-temps avec un 0-1 sur le tableau de bord.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe Urduliztarra, qui a mis les tables au moyen d’un but de William à 63 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la 76e minute a avancé son équipe à travers un objectif de Ander Pacheco, mettant fin au duel avec un résultat de 1-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Urduliz a donné accès à Goikoetxea, Nates, Alfaro et Irazabal pour Zorrilla, Castrillejo, Gil Oui William, Pendant ce temps, il Gernika a donné le feu vert à Enciondo, ville, Ribeiro Oui Flavi pour Ale, Etxabe, Gorka Marcos Oui Ager.

L’arbitre a sanctionné huit joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et six pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Julen Martin Oui Castrillejo et par les visiteurs de Araignée, Zuluaga, Ager, Urcelay, Torrealdai Oui Altamira.

Avec ce résultat, le Urduliz reste avec 35 points et le Gernika il monte à 49 points.

Le lendemain, l’équipe d’Urduliztarra jouera à domicile contre lui Rivière Sestao, Pendant ce temps, il SD Gernika Il cherchera le triomphe dans son fief devant le CD Vitoria.

Fiche techniqueUrduliz FT:Mandaluniz, Borja Justo, Gil (Alfaro, min.73), Pedernales, Castrillejo (Nates, min.73), Guillermo (Irazabal, min.73), Markel Mayo, Mattheus, Julen Martin, Alon et Zorrilla (Goikoetxea, min. 46)SD Gernika:Altamira, Urcelay, Torrealdai, Etxabe (Villa, min 69), Arana, Ager (Flavi, min 84), Ander Pacheco, Javier, Ale (Enciondo, min 46), Zuluaga et Gorka Marcos (Ribeiro, min 69 )Stade:–Buts:Etxabe (0-1, min.43), Guillermo (1-1, min.63) et Ander Pacheco (1-2, min.76)