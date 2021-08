SD Ponferradina et Alcorcón se rencontrent au premier tour de la deuxième division

13/08/2021 à 22:01 CEST

Une nouvelle édition de la deuxième division démarre avec un esprit renouvelé pour le Ponferradina et le Alcorcon, qui verra les visages dans le stade Stade El Toralin à 22h00 ce samedi.

La SD Ponferradina il était en huitième position de la phase régulière de la deuxième division la saison dernière avec 57 points et des chiffres de 45 buts pour et 50 contre. Cette nouvelle compétition débute avec une escouade composée de 24 joueurs, qui sera commandée par Juan Andoni Perez Alonso.

Quant au rival, le Alcorcon il était en dix-septième position de la phase régulière de la dernière édition de la deuxième division avec 48 points et un bilan de 32 buts en sa faveur et 42 contre. Commencez cette nouvelle saison avec L’ancrer en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 25 footballeurs.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade El Toralin et le bilan est de deux défaites et trois nuls en faveur de la SD Ponferradina. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans défaite contre ce rival de la deuxième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Ponferradina et le Alcorcon Dans cette compétition, c’était en février 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-0 pour les locaux.