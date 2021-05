SD Ponferradina et Majorque font match nul 2-2 et les points sont partagés

30/05/2021 à 23:07 CEST

La Ponferradina et le Majorque terminé leur participation en deuxième division par un match nul à deux ce dimanche dans le Stade El Toralin. La SD Ponferradina a affronté le match avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Sabadell. Pour sa part, Majorque il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Real Saragosse dans son stade et le Ténérife à l’extérieur, respectivement par 2-1 et 0-1 et cumule trois victoires consécutives dans la compétition. Après le match, les locaux occupaient la huitième place du classement, tandis que les Majorque il était en deuxième position à la fin du duel.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière favorable pour le SD Ponferradina, qui a ouvert le score par un but sur penalty de Oscar Sielva à la minute 43. Cependant, le Majorque réagi et égalisé le concours grâce à un but de Marc Cardona juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Après la mi-match est venu le but de l’équipe majorquine, qui a retracé le match à travers Abdon à la minute 75. L’équipe ponferradino a égalisé grâce à un but de Curro juste avant le coup de sifflet final, précisément à 87, concluant le match sur le score de 2-2.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Ponferradina qui sont entrés dans le jeu étaient Adri Castellano, Youri, Gaspar Boulanger, Juergen Elitim et Ivan Rodriguez remplacement Alexandru Pascanu, Alex Aizpuru, Moïse Delgado, daniel romera Oui Paris adot, tandis que les changements dans le Majorque Ils étaient Dani Rodriguez, Brian Cufre, Amath ndiaye, Abdon Oui Antonio Sanchez, qui est entré pour fournir Raillo, Olivier Martin, Victor Mollejo, Jordi Mboula Oui Marc Cardona.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Majorque (Victor Mollejo, Raillo Oui Aleix febas). Dans le jeu, il y avait aussi un carton rouge, ce qui a provoqué l’expulsion de José Antonio Caro par l’équipe locale.

Après ce match nul qui a clôturé la saison, en fin de match, les SD Ponferradina il se situait à la huitième position du tableau avec 57 points. Pour sa part, Majorque avec ce point, il a obtenu la deuxième place avec 82 points, au lieu d’une promotion directe en première division.

Fiche techniqueSD Ponferradina :Gianfranco Gazzaniga, Paris Adot (Iván Rodríguez, min.73), José Maria Amo, Alexandru Pascanu (Adri Castellano, min.46), José Antonio Ríos, Curro, Oscar Sielva, Erik Morán, Moisés Delgado (Gaspar Panadero, min.57 ), Daniel Romera (Juergen Elitim, min.62), Alex Aizpuru (Yuri, min.56) et José Antonio CaroMajorque :Koke, Fran Gámez, Martín Valjent, Raillo (Dani Rodríguez, min.57), Oliván Martín (Brian Cufre, min.57), Jordi Mboula (Abdon, min.69), Aleix Febas, Aleksandar Sedlar, Íñigo Ruiz De Galarreta, Víctor Mollejo (Amath Ndiaye, min.58) et Marc Cardona (António Sanchez, min.80)Stade:Stade El ToralinButs:Oscar Sielva (1-0, min. 43), Marc Cardona (1-1, min. 45), Abdon (1-2, min. 75) et Curro (2-2, min. 87)