SD Ponferradina l’emporte dans le stade d’Eibar

22/08/2021 à 21:32 CEST

La Ponferradina a remporté le Eibar 0-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade municipal d’Ipurua. Le Eibar est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Huesca par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le SD Ponferradina il a remporté son dernier match du tournoi 1-0 dans son stade contre le Alcorcon. Avec ce score, l’équipe d’Eibar est vingt-deuxième, tandis que le Ponferradina il est deuxième après la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps est venu le but pour le SD Ponferradina, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de José Manuel García à la minute 59, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 0-1.

Le technicien de la Eibar, Gaizka Garitano, a donné accès au champ à Fran Sol, Ton, Oscar Sielva et Ager Aketxe remplacement Yanis Rahmani, Anaitz Arbilla, Miguel Atienza et Stoichkov, tandis que de la part du Ponferradina, Juan Andoni Perez Alonso remplacé Paris adot, Agustin Médina, Saul Crespo Prieto et Ricard Pujol pour José Manuel García, Ivan Rodriguez, Youri et Daniel Ojeda.

L’arbitre a montré un total de six cartons : quatre cartons jaunes au Eibar, spécifiquement à Gustavo Blanco, Anaitz Arbilla, Javier Munoz et Oscar Sielva et un à Ponferradina (José Manuel García). De plus, il y avait un carton rouge pour Alexandru Pascanu par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Eibar reste à zéro et le Ponferradina il monte à six points.

Les équipes continueront à disputer leurs matchs suivants en deuxième division : le Eibar tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Burgos loin de chez soi, tandis que SD Ponferradina jouera dans son fief contre lui Gérone.

Fiche techniqueEibar :Amir Abedzadeh, Iván Rodríguez, Copete, José Maria Amo, Alexandru Pascanu, José Antonio Ríos, Daniel Ojeda, Erik Morán, José Manuel García, Yuri et Eduardo EspiauSD Ponferradina :Ander Cantero, Álvaro Tejero, Frederico Venancio, Anaitz Arbilla, Antonio Cristian, Corpas, Stoichkov, Miguel Atienza, Javier Muñoz, Yanis Rahmani et Gustavo BlancoStade:Stade municipal d’IpuruaButs:José Manuel García (0-1, min. 59)