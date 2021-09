SD Ponferradina reçoit Almeria

11/09/2021 à 18h15 CEST

Dimanche prochain à 18h15 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième division, qui affrontera les Ponferradina et à Almería dans le Stade El Toralin.

La SD Ponferradina Il atteint la cinquième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Ténérife par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des quatre matchs disputés jusqu’à présent en deuxième division, avec une séquence de quatre buts pour et trois contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Almería réussi à vaincre le Malaga 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Oumar Sadiq et Chumi, alors il espère répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la SD Ponferradina. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté trois avec un bilan de huit buts marqués contre quatre encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le SD Ponferradina il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. A la maison, le Almería a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs joués, donc le SD Ponferradina Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la SD Ponferradina, les chiffres montrent deux victoires, deux défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les AlmeríaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières occasions. Le dernier match que le Ponferradina et le Almería Dans cette compétition, il a eu lieu en mars 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-1 en faveur des locaux.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points dans le classement de la deuxième division (neuf points), donc ce match pourrait aider à égaliser. La SD Ponferradina est troisième, tandis que le Almería il est deuxième en attendant la tenue du prochain match.