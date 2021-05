SD Portmany et Sant Rafel ont partagé les points après leur match nul 1-1

05/02/2021 à 15:44 CEST

La SD Portmany et le Sant Rafel ils sont à égalité à un lors du match organisé ce dimanche. La SD Portmany est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Majorque B par un score de 3-2. Concernant l’équipe visiteuse, le Sant Rafel Il est venu de battre 3-2 dans son fief à Collerense dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe portmanyí a été placée en quatrième position, tandis que le Sant Rafel, pour sa part, est sixième à la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe rafeler, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Cappellino à la 52e minute. L’équipe portmanyí est à égalité grâce à un but de Exposito à la 59e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les footballeurs de la SD Portmany qui sont entrés dans le jeu étaient Ribas, Robert, Marc Soldat Oui Romarin remplacer Pablo Tenza, Colomer, Adrian Oui Exposito, tandis que les changements dans le Sant Rafel Ils étaient Mario, Marine Oui Kofi, qui est entré pour remplacer Jordi Serra, Iosifidis Oui cadres.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Olmedo, Niki Oui Borja Iñiguez) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, en particulier Durer Oui Mario.

Avec ce résultat, le SD Portmany il obtient 31 points et le Sant Rafel avec 26 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le SD Portmany est contre lui Santanyi, Pendant ce temps, il Sant Rafel fera face au Manacor.

Fiche techniqueSD Portmany:Ramos, Exposito (Romero, min 89), Niki, Olmedo, Pablo Tenza (Ribas, min 46), Borja Iñiguez, Pochettino, Colomer (Roberto, min 71), Víctor Hurtado, Mora et Adrian (Marc Soldat, min 0,71)Sant Rafel:Chanza, Duran, N’dao, Jordi Serra (Mario, min 61), Zurdo, Iosifidis (Armada, min 61), Marcos (Kofi, min 75), Walter, Solano, Cappellino et De Las HerasStade:–Buts:Cappellino (0-1, min.52) et Exposito (1-1, min.59)