SD Textil Escudo ajoute trois points après avoir passé sur UC Cartes (4-0)

12/05/2021 à 22:07 CEST

le Bouclier textile a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Cartes pendant le match joué dans le Municipale de Cabezón ce mercredi, qui s’est terminé sur un score de 4-0. le Bouclier textile SD est venu en voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le CF Vimenor par un score de 4-1. Pour sa part, Cartes UC Il est venu de battre 3-2 dans son stade à Atlético Albericia lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’équipe de Cabezonense est quatrième, tandis que la Cartes UC il est troisième après la fin du match.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a débuté au Municipale de Cabezón avec un peu de David, concluant la première période avec le résultat de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Cabezonense, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Galet à 56 minutes. Il a ajouté à nouveau le Bouclier textile SD grâce au succès de Manu à 79 minutes, permettant 3-0. Il a noté à nouveau le Bouclier textile SD, qui s’est distancé par un objectif de D’accord à 84 minutes, mettant fin à l’affrontement avec un résultat 4-0 dans la lumière.

Pour le moment, le Bouclier textile il lui reste 34 points et le Cartes avec 35 points.

Fiche techniqueBouclier textile SD:Berto, Guijarro, San Emeterio, Iñaki, Edgar, Antonio López, Manu, David, Tato, Tobar et CanoCartes UC:Ismael Fuarros, Richi, Terrón, Saiz, Javier Gutiérrez, Álvarez, Jorge Rodríguez (Nacho, min.80), Gutiérrez, Javi Gómez (Vazquez, min.80), Diego (Sergio, min.75) et Hector CallejaStade:Municipale de CabezónButs:David (1-0, min.45), Guijarro (2-0, min.56), Manu (3-0, min.79) et Valen (4-0, min.84)