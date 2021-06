Se battre et se rendre face à face

03/06/2021 à 6h31 CEST

.

Uruguay et Paraguay Ils se préparent, avec des doutes de part et d’autre, à disputer ce jeudi un nouveau duel pour les tours de qualification sud-américains dans lequel la lutte et le dévouement dont les joueurs de ces pays ont historiquement fait preuve ne manqueront pas sur la pelouse du stade Centenario.

Les deux avec six unités dans le classement sachez que gagner est une bonne étape pour grimper dans le classement direct en Qatar Coupe du monde 2022, mais pour y parvenir, ils sont clairs qu’ils devront surmonter un obstacle difficile.

Avec Edinson Cavani suspendu, tout indiquait qu’il y avait le principal mal de tête de Oscar Washington Tabárez pour composer les onze.

Mais cela s’est aggravé lorsque Darwin Núñez, Maxi Gómez et Cristhian Stuani ont été blessés pour différentes raisons et que la marge d’attaquants à leur disposition est devenue de plus en plus petite.

Aussi, quand ce mardi Giorgian de Arrascaeta testé positif au covid-19 et il a dû abandonner la “bulle” qui régit le Complexe Céleste.

Malgré ces problèmes, Uruguay il sait qu’il aura Luis Suárez, l’un des meilleurs footballeurs du monde et l’un des architectes de la Ligue remportée par l’Atlético espagnol de Madrid.

La question principale est de savoir qui l’accompagnera, un mystère qui TabárezFidèle à ses habitudes, il ne l’a pas révélé lors de sa dernière conférence de presse.

“En ce moment, il peut y avoir un doute sur la formation initiale”, a déclaré l’entraîneur, qui a ajouté: “L’un est de savoir comment accompagner Luis Suarez dans la zone centrale de l’attaque; nous le voyons “.

Il est possible que Brian Rodriguez ou alors Jonathan Rodriguez occuper une place dans un onze dans lequel le gardien sera à nouveau Image de balise Fernando Muslera après sa longue absence pour cause de blessure.

Paraguay, regardant derrière

De l’autre côté, l’Argentin Eduardo Berizzo n’a pas non plus confirmé son équipe et il a déjà prévenu qu’il doit encore voir l’entraînement avant le voyage à Montevideo.

Aussi, il a souligné que le roux doit se défendre contre une équipe avec des attaquants déséquilibrés, attaquez avec profondeur et contrôlez le ballon.

Assurément, pour ces derniers, envoyer les experts sur le terrain dès le début Miguel Almirón et scar Romero, qui pourrait être rejoint en amont par son frère Angel.

En outre, Gustavo Gomez, l’une des figures du champion de Palmeiras des Libertadores, dirigera une défense qui laissera tout pour que son équipe puisse conserver l’invaincu qu’elle a dans ces tours de qualification.

Compositions probables :

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Sebastián Coates ou José María Giménez, Diego Godín, Mathías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur ; Nicolas de la Cruz ; Brian Rodríguez ou Jonathan Rodríguez et Luis Suárez. Entraîneur : Óscar Washington Tabárez.

Paraguay : Antoine Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena ou Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti ou Ángel Lucena, Richard Sánchez, Gastón Giménez ; Óscar Romero, Ángel Romero, Miguel Almirón. Entraîneur : Eduardo Berizzo.

Arbitres : Le Colombien Wilmar Roldán, assisté de ses compatriotes Alexander Guzmán et Miguel Roldán

Stade: Centenario, de Montevideo.