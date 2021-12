Max Verstappen se dit « extrêmement déçu » après avoir perdu une potentielle pole position en s’écrasant dans le dernier virage lors de son dernier tour en qualifications.

Cependant, il pense que sa voiture est plus compétitive qu’au Qatar et il a encore une chance de gagner en partant de la troisième place sur la grille.

Le leader du championnat était en passe de prendre une superbe pole position autour du circuit de la corniche de Jeddah après avoir dépassé de plus de deux dixièmes son rival Lewis Hamilton dans les deux premiers secteurs. Mais une erreur dans le 27e et dernier virage du circuit l’a vu toucher le mur avec l’arrière de sa Red Bull, endommageant sa voiture et mettant fin à ses espoirs de pole.

L’erreur a assuré la pole position à son rival Lewis Hamilton alors que le pilote Mercedes cherche à fermer l’avantage de points que Verstappen détient avant la manche finale le week-end prochain à Abu Dhabi.

« Je suis arrivé là-bas et pour mon sentiment, je freinais au même point », a expliqué Verstappen. « Mais j’ai eu un petit blocage et j’ai quand même essayé, bien sûr, de finir le tour. Mais j’ai coupé le mur de la sortie, donc je n’ai pas pu continuer.

«C’est extrêmement décevant, bien sûr. Je pensais que nous avions une bonne voiture en qualifications et tout semblait se mettre en place. C’était juste difficile de clouer les genoux. Aussi en Q1 et Q2 avec le trafic et tout ça, mais en Q3, c’était bien, mais malheureusement je n’ai pas pu terminer le tour. C’est donc, bien sûr, extrêmement décevant.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a qualifié son pilote de perdre une pole position presque assurée d’une manière « assez brutale ».

« Il sera frustré, j’en suis sûr », a déclaré Horner à Sky. « Il sait à quel point c’était un bon tour, alors il a juste besoin de mettre ça derrière lui maintenant. Il est toujours P3 sur la grille. Il doit avoir un bon départ. Tout peut encore arriver dans cette course.

S’inquiétant de la nécessité de remplacer la boîte de vitesses de Verstappen en raison des dommages causés par l’accident – ​​ce qui lui vaudrait une pénalité de cinq places sur la grille – Horner a déclaré qu’une telle pénalité serait « particulièrement brutale ».

« Nous allons récupérer la voiture. Espérons que ce ne soit pas une pénalité de boîte de vitesses car ce sera particulièrement brutal », a déclaré Horner.

« Je pense que ça va être très difficile de dépasser ici, donc ça va être une stratégie et nous savons ce qui se passe avec les voitures de sécurité, vous savez, la fiabilité, etc. Alors on verra. Mais la position sur la grille sur n’importe quel circuit urbain est cruciale.

Verstappen dit qu’il a toujours confiance qu’il sera capable de se battre contre Mercedes dans la course de demain, tout en admettant qu’il s’attend à ce que les dépassements soient difficiles.

« Je n’ai pas vraiment suivi la voiture là-bas, donc c’est un peu difficile à dire, mais j’espère que tout ira bien », a-t-il déclaré.

« Mais il n’y a pas que ça. On ne connait pas vraiment les pneus, vont-ils se comporter ? Donc je suis confiant, bien sûr, j’aurais aimé partir premier, mais maintenant partir troisième c’est un peu plus difficile, mais certainement pas impossible.

« Il semble que nous puissions nous battre », a-t-il ajouté. « Au Qatar, nous étions vraiment en retard. Il semble que notre voiture fonctionne un peu mieux ici.

« J’espère que demain sur cette piste nous pourrons bien suivre et je suis sûr que si c’est le cas, nous aurons une bonne chance. »

