06.08.2021 à 14:19 CEST

Blanchiment d’Arnau

Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Oyarzábal sont six joueurs de la sélection olympique qui sont importants pour les plans Luis Enrique dans l’absolu, un fait qui en dit long sur le niveau du groupe dirigé par Luis de la Fuente. L’entraîneur asturien de l’équipe nationale absolue a parlé aux médias officiels de l’équipe nationale espagnole.

“Je prends quand même la médaille d’or à la concentration de septembre pour la comparer avec celle remportée par les joueurs qui sont au Japon”, a commenté le sélectionneur national, champion olympique en tant que footballeur lors de l’événement Barcelone 92. L’entraîneur est très conscient des expériences vécues lors de ces Jeux Olympiques, où il affirme qu’ils ont eu “Une grande équipe, un peu à l’image de ce qui arrive à l’équipe olympique actuelle qui compte de nombreux joueurs confirmés, certains même venus du championnat d’Europe”.

Pour cette raison, Luis Enrique veut valoriser le fait que l’équipe nationale puisse disputer une finale olympique pour la première fois de ce millénaire et malgré le fait qu’il espère et souhaite “pour que l’Espagne soit médaillée d’or, mais si c’est l’argent ce serait aussi un grand prix. Maintenant, il est à la mode d’enlever la médaille si vous perdez, mais dans le sport, il faut accepter le rôle que vous avez à jouer à tout moment. Quoi qu’il arrive en finale, se battre pour les médailles est déjà un grand exploit.”

L’entraîneur demande aux internationaux olympiques de vivre un match unique et spécial, d’aider l’équipe quel que soit son rôle et d’accepter ce qui se passe car “quand on donne le maximum il ne doit pas y avoir de reproche”, conclut. Luis Enrique est monté en tant que joueur sur la plus haute marche du podium à Barcelone 92′ et, 29 ans plus tard, il encourage les internationaux olympiques à profiter de la grande finale de ce samedi contre le Brésil.