Se brosser les dents peut-il prévenir une crise cardiaque ?

10/04/2021 à 10:02 CEST

Gencives saines, cœur protégé.

Les maladies cardiovasculaires sont responsables de 17,9 millions de décès par an dans le monde, soit un tiers de tous les décès.

Il est bien connu que les mauvaises habitudes, telles qu’un mode de vie sédentaire, la consommation de tabac, ou une mauvaise alimentation, affectent directement la santé de notre cœur et de nos artères, provoquant une grande partie de ces décès.

Mais ce qui n’est pas si bien connu, c’est que avec des gestes aussi simples qu’un brossage de dents correct et routinier, l’utilisation d’un bain de bouche dentaire ou des visites régulières chez le dentiste, nous pouvons réduire le risque de crise cardiaque ou un accident cardiovasculaire.

Et c’est qu’il existe une donnée aussi incontestable que surprenante, et c’est que les patients qui souffrent de maladies des gencives (appelées maladies parodontales) ont un risque 25 à 50 % plus élevé de développer un trouble cardiovasculaire, selon la Société espagnole de parodontologie (SEPA).

Et si en plus d’avoir la preuve des données précédentes, nous prenons en compte qu’entre 40 à 50 % de la population mondiale souffre de parodontite, la maladie des gencives la plus courante, il est plus qu’évident de conclure que la santé bucco-dentaire doit devenir une priorité si nous voulons prendre soin de notre cœur et de nos artères.

Mais Comment expliquez-vous que les gencives et le cœur soient si liés ? Où est l’origine de cette relation ?

C’est un problème de bactéries, mais pas seulement. L’infection parodontale est causée par des bactéries qui s’installent à l’intérieur des gencives. Les pathologies les plus fréquentes qu’elles provoquent sont la gingivite et la parodontite.

Des études épidémiologiques et de recherche menées par des cardiologues et des dentistes ont conclu que Si ces infections ne sont pas arrêtées à temps, une grande partie de ces bactéries passe peu à peu dans le sang. et commencent à affecter d’autres zones du corps, telles que notre cœur ou nos artères.

Mais le problème ne se limite pas aux bactéries. Parce que la maladie parodontale provoque également une inflammation des gencives, ce qui provoque libération dans la circulation sanguine d’une grande quantité de substances inflammatoires qui en se déposant dans nos artères peut mettre en péril leur bon fonctionnement.

Le problème peut être encore plus important chez les patients qui souffrent à la fois d’une maladie des gencives et de tout type de maladie cardiovasculaire, car dans ces cas, le risque de complications augmente considérablement. Ces patients doivent exalter encore plus leur santé bucco-dentaire.

Mes gencives sont-elles en bonne santé ?

La présence d’une infection bactérienne dans les gencives peut se manifester de différentes manières. Il peut s’agir de l’apparition de sang dans la bouche, d’une mauvaise haleine (halitose) ou d’un recul de la gencive qui révèle plus de surface des dents que la normale. Les maladies parodontales peuvent également provoquer une séparation des dents, des mouvements, des douleurs ou des abcès.

N’importe lequel de ces symptômes devrait nous alerter et nous devrions aller chez un dentiste dès que possible, pour éviter non seulement la perte de dents, mais de futurs accidents cardiovasculaires et même des naissances prématurées.

L’avantage est que la prévention de maladies telles que la gingivite et la parodontite est très facile. La Société espagnole de parodontologie souligne cinq directives simples mais essentielles :

– Brossage quotidien avec du dentifrice

– Utilisez du fil dentaire ou des brossettes interdentaires pour enlever les restes déposés entre les dents.

– Rincer la bouche avec un bain de bouche.

– Renouveler la brosse à dents tous les 3 mois.

– Avoir un contrôle dentaire tous les 6 mois.

Si on ajoute à ces 5 recommandations en évitant certains facteurs de risque comme le tabac, ou le stress, on protégera nos gencives et, par conséquent, notre cœur.