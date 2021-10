Se concentrera sur les secteurs de la vente au détail et des entreprises pour la croissance du crédit : Shanti Lal Jain, MD & CEO, Indian Bank

Actuellement, la banque a une division RAM-entreprise de 60:40, elle peut augmenter ou diminuer de 5%.

Indian Bank a plus que doublé son bénéfice net pour le deuxième trimestre et a déclaré que les domaines prioritaires seraient l’amélioration de CASA, les progrès de la qualité, l’augmentation des revenus basés sur les frais, l’amélioration de l’efficacité de la collecte, la récupération des NPA et la numérisation. Shanti Lal Jain, directeur général et PDG, affirme que la banque est suffisamment capitalisée et n’a pas besoin de lever de fonds dans un avenir proche. Extraits de son interaction virtuelle avec les médias.

Comment évaluez-vous le deuxième trimestre en termes de croissance du crédit ?

Le crédit brut de la banque a augmenté de 5%, mené par le segment retail, agro et MPME (RAM) qui constitue 60% du portefeuille de prêts. La croissance de nos prêts aux particuliers était d’environ 14 %, celle de l’agri de 16 % et celle des MPME de 8 %. RAM en tant que secteur a augmenté de 13%. Il y a eu une légère diminution des prêts aux entreprises en raison de la sous-utilisation des limites à effet de levier par les entreprises.

Actuellement, la croissance de notre activité est d’environ 5% et nous pensons qu’à l’avenir, elle devrait se situer entre 8% et 10%. Nous rechercherons des opportunités de prêt dans les secteurs de la RAM et des entreprises. Actuellement, la banque a une division RAM-entreprise de 60:40, elle peut augmenter ou diminuer de 5%.

Que pensez-vous de la tendance du côté des dérapages ? Quels sont vos objectifs sur la reprise de cet exercice ?

Nous avons eu des dérapages de Rs 3 952 crore au deuxième trimestre, dont environ Rs 1 800 crore se rapportent à la NBFC qui a récemment fait les manchettes. Si vous excluez cela, c’est un peu au-dessus de Rs 2 000 crore seulement. Notre efficacité de collecte s’est améliorée, et en regardant la tendance générale, nous ne nous inquiétons pas beaucoup des dérapages. La récupération en première mi-temps s’élevait à Rs 4 800 crore. Au cours des deux derniers trimestres de l’exercice 22, nous envisageons de récupérer environ 4 000 crores de Rs. Dans l’ensemble, la récupération pour FY22 devrait être d’environ Rs 8 800 crore. Nous avons une exposition de Rs 22 000 crore dans NCLT et nous nous attendons à une bonne récupération du tribunal.

Quels sont vos projets d’extension de réseau ? Une augmentation de capital en vue ?

La banque a rationalisé environ 250 succursales dans le cadre de la fusion d’Allahabad Bank en elle-même. Actuellement, il compte 5 759 succursales nationales. Nous prévoyons d’ouvrir environ 100 succursales au cours de l’exercice en cours. Notre ratio de solvabilité était de 15,88 % au deuxième trimestre et nous sommes suffisamment capitalisés. Au cours de l’exercice en cours, nous n’avons pas l’intention de lever des capitaux. La participation de l’État est d’environ 80 % et il existe une marge de manœuvre pour diluer la participation.

La banque a connu une bonne traction dans les transactions numériques. Quels sont les plans pour l’approfondir ?

Nous avons lancé un appel d’offres (appel d’offres) avec pour objectif de changer nos modèles de fonctionnement. Nous nous concentrerons sur davantage de transactions numériques, tant du côté du passif que de l’actif. La banque a enregistré une augmentation de 10 % des transactions numériques principalement en raison de la banque mobile et de l’UPI.

Combien de comptes allez-vous transférer vers NARCL ?

Nous avons identifié huit comptes à transférer vers la mauvaise banque proposée, avec une exposition de près de 1 900 crores de Rs. Indian Bank a investi Rs 20 crore dans la mauvaise banque.

