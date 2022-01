Se conformer, ne pas mourir : mais seulement si vous êtes une victime innocente à New York

De temps en temps, je regarde les discours enregistrés de Jordan Peterson. Dans l’un, il a observé que les postmodernistes, dans leur engouement pour construire une hiérarchie sans fin de victimisation par l’intersectionnalité, finiraient par se rendre compte que, comme la civilisation occidentale l’a compris il y a longtemps, la plus grande minorité est l’individu. L’énorme mise en garde est venue en dernier : s’ils ne nous tuent pas tous en premier. La réponse a suscité des rires nerveux de la part du public, et pourquoi pas ? La possibilité de régimes totalitaires meurtriers dans les pays autrefois libres n’est pas nulle et chaque jour semble plus terriblement plausible. J’ai posté la vidéo en bas (horodatage 1:45:15 pour le clip).

Le commentaire de Peterson met en évidence la vision du monde de gauche qui est à la fois ignorante de la nature humaine et délibérément destructrice de la nature humaine. Finalement, cependant, ils disent des vérités. Prenez Covid, par exemple. Les démocrates remarquent que les cas de Covid, les hospitalisations et les décès pourraient être surcomptés. Il y a maintenant une inquiétude pour les jeunes émotionnellement et scolairement retardés par les mesures de santé publique insensées et diaboliques. Tout ce qui était autrefois un complot ou un sujet de discussion trumpiste est désormais soit reconnu comme un fait, soit du moins plus censuré sur les réseaux sociaux.

Bien sûr, le gauchisme n’aurait pas de normes s’il n’y avait pas deux poids deux mesures, et la seule explication de ce qui semble être une approximation de la loi naturelle ou de la réalité fondamentale n’est pas digne d’être célébrée. C’est digne de mépris. Les gauchistes, ou comme les appelle Peterson, les postmodernistes, ne se contentent jamais de vérités objectives parce qu’ils s’éveillent aux faits ; au lieu de cela, ils n’utilisent que ce qui est politiquement commode et opportun. Encore une fois, avec Covid, le changement de messagerie du jour au lendemain n’est pas le résultat d’une épiphanie scientifique ou d’une nouvelle capacité miraculeuse à analyser les données. Non, il s’agit simplement d’anticiper le prochain cycle d’actualités. Omicron est un buste. Les vaccins sont un échec. Les enfants ne sont toujours pas en danger. Faut-il s’étonner que l’administration Brandon ait partagé la nouvelle d’un hiver mortel pour les non-vaxx et une célébration que Covid pourrait être vaincu dans la même semaine ?

Tout cela m’amène à la dernière « réalisation » des tyrans de gauche autour de la police. À New York, le nouveau procureur de district, qui s’appelle Alvin Bragg mais pourrait aussi bien s’appeler Malcolm X Kendi IV ou une fusion des Noirs les plus haineux et les plus chanceux à avoir jamais vécu. (Et avant que ce commentaire ne soit simplement racialisé, toute personne vivant en Amérique fait partie des êtres humains les plus privilégiés de l’histoire de l’humanité. Point final.) Dans la dernière proclamation financée par Soros, Malcolm X. Kendi IV a annoncé que son bureau ne poursuivrait pas les criminels. pour vol à main armée qui n’a pas causé de dommages physiques. Ce n’est pas une faute de frappe ou une fausse représentation de ses idées ; vous avez bien lu. Son communiqué de presse indiquait ce qui suit :

« Les voleurs à main armée qui utilisent des armes à feu ou d’autres armes mortelles pour braquer des magasins et d’autres entreprises ne seront poursuivis que pour petit larcin, un délit, à condition qu’aucune victime n’ait été grièvement blessée et qu’il n’y ait pas de « risque réel de préjudice physique » pour qui que ce soit. Le vol à main armée, un crime de classe B, serait généralement passible d’un maximum de 25 ans de prison, tandis que le petit larcin soumet les contrevenants à jusqu’à 364 jours de prison et à une amende de 1 000 $.

En d’autres termes, lorsque les méchants viennent – ​​et ils le feront – pour voler, voler et piller par la force, les victimes ne devraient pas résister. Après tout, un méchant avec une arme à feu face à la résistance est plus susceptible d’utiliser cette arme. Les propriétaires de magasins et les propriétaires devraient acquiescer aux pauvres, vraisemblablement des voleurs noirs, en raison de la pauvreté générationnelle et du racisme systémique. Obéissez, ne mourez pas.

Nous avons tous déjà entendu ces mots. Obéissez, ne mourez pas. C’est presque comme si chaque héros et martyr de Black Lives Matter avait le choix de se conformer aux ordres légaux des policiers après avoir été surpris en train de faire quelque chose d’illégal. Trayvon Martin, Michael Brown, Freddie Gray, Daunte Wright, George Floyd et d’innombrables autres seraient tous en vie en ce moment sans leur insistance sur la résistance physique. Ils ne l’ont pas fait, et ils sont donc morts. Lorsque cette évidence est soulignée, elle est dénoncée comme raciste par la gauche. Comment? De quelle manière ? Et si le policier était noir aussi ? Cela n’a jamais d’importance et n’est certainement jamais expliqué.

Peterson a plaisanté en disant que ces imbéciles pourraient tous nous tuer, et rien n’illustre mieux cela que des imbéciles malfaisants qui gardent les mauvaises personnes dans la société. Dans leurs esprits déformés, cela réduit comme par magie le nombre de criminels noirs incarcérés. Cependant, le coût d’une telle illusion est le mal répété causé aux personnes qui méritent le plus de vivre dans un monde libre et sûr.

Il semble trop simpliste de souligner comment, dans un monde sain d’esprit, la notion de « se conformer, ne pas mourir » a plus de sens lorsqu’elle est appliquée aux criminels violents appréhendés légalement par la police (qui ne veut pas avoir à recourir à la force, par le manière) que lorsqu’il est appliqué à grand-père Joe regardant le canon de l’arme de poing volée de De’Quarion. Cela étant dit, bien que la gauche soit dirigée par des tyrans malfaisants, elle est peuplée de rubes ignorants, nous devons donc commencer tout en bas pour atteindre les masses. La ville de New York, comme tous les bastions de gauche, assiste en temps réel à la destruction d’une grande société. Autrefois, un conservateur était un libéral agressé par la réalité, mais de plus en plus, il semble presque impossible de faire de qui que ce soit un conservateur. Que s’est-il passé?

Cela m’attriste de penser que de nombreux New-Yorkais devront malheureusement faire l’expérience directe de l’impact de leur vote. Ils ont eu la chance d’observer Chesa Boudin et Kim Foxx et tant d’autres conduire leurs communautés urbaines dans le sol, et ils ont même vécu dans une sécurité relative grâce à des applications de théorie des fenêtres brisées, il n’y a donc aucune excuse pour fournir Malcom X. Kendi IV contrôle de la cour de récréation. Heureusement pour eux, une Cour suprême de tendance conservatrice renflouera au moins les propriétaires d’armes à feu potentiels et permettra un meilleur accès aux armes à feu à des fins défensives. Dommage qu’ils devront les utiliser plus fréquemment maintenant.

Qui sait, être agressé par la réalité n’est peut-être plus un enseignant assez puissant, mais peut-être que regarder le décompte des corps chatouiller par le «mal physique» requis pour l’incarcération dans ces agressions pourrait faire l’affaire pour les quelques survivants.

