Se connecter avec la nature post-pandémie grâce à vos intuitions

Par Pradeep Chamaria

Pour presque tout le monde dans le monde, 2020 a introduit une série de routines quotidiennes totalement différentes. Cela m’a ouvert de nouvelles voies – inédites ou insoupçonnées auparavant, et m’a personnellement forcée à traverser de nombreux chemins de guérison. La connexion avec la nature a été l’un des nombreux voyages de guérison qui m’ont permis de me connecter plus profondément à moi-même. Les blocages dus au COVID ont ralenti la vie, et les seules sorties que j’ai eues étaient de m’approvisionner quotidiennement et de sortir à l’extérieur près de chez moi. Comme il n’y avait presque personne sur les routes, j’ai pris l’habitude de marcher lentement et de profiter de la nature morte. Dans le processus, j’ai commencé à prêter une plus grande attention aux détails de la vie quotidienne ; chiens errants, chats, fleurs domestiques réussissant à survivre en mode sans attention, arbres et tentaient de satisfaire mon explorateur intérieur éteint.

Puis vint une petite pause de la pandémie, et bien que sur un modèle échelonné, les gens ont commencé à s’aventurer pour le travail, de courtes vacances et faire la fête. Voyager est devenu plus accessible; Je me suis également joint à moi et j’ai essayé de reprendre ma vie normale avant la pandémie. J’ai maintenant réalisé à quel point les promenades itinérantes et mes interactions avec la nature me manquaient pendant les confinements.

Puis est arrivée la deuxième vague, et nous a fait réaliser à quel point les moments heureux de la vie sont incertains. Heureusement, cette phase s’est également terminée. Le monde est redevenu vivant mais avec des avertissements de la troisième vague qui nous a menacés et nous a obligés à continuer à suivre les protocoles de sécurité.

Deux sessions de confinements et d’interactions avec la nature urbaine étaient plus que suffisantes, j’avais envie de sortir et d’explorer la nature sous un angle différent que j’ai vécu pendant les confinements. L’annonce de l’ouverture de diverses destinations touristiques m’a incité à faire mes valises et à me diriger vers le lieu de nature/faune sauvage le plus proche : un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le sanctuaire d’oiseaux de Keoladeo Ghana (anciennement connu sous le nom de sanctuaire d’oiseaux de Bharatpur).

Le voyage a ouvert un nouveau chapitre dans ma vie, l’expérience était quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant ; les papillons, les oiseaux – tout avait l’air différent, leur gazouillis était un concert musical auquel je n’avais jamais assisté auparavant. Les fleurs et le plan d’eau avaient l’air si mystiques. La musique était audible partout pour ceux qui l’écoutaient.

Réserve ornithologique de Keoladeo Ghana

Le sanctuaire d’oiseaux de Keoladeo Ghana, un sanctuaire protégé, est une zone humide artificielle et gérée par l’homme protégeant Bharatpur, Rajasthan, des inondations fréquentes, et était auparavant principalement utilisé comme terrain de chasse à la sauvagine. Il a été créé en 1760 lorsqu’un barrage en terre (barrage d’Ajan) a été construit pour soulager la ville des inondations annuelles. Le sol extrait pour construire le barrage a créé une dépression et cette dépression a été convertie en lac Bharatpur comme réserve de chasse aux canards.

La saison d’observation des oiseaux dans ce paradis ornithologique pour les ornithologues et les amoureux de la nature a ouvert ses portes en août 2021. Des millions d’oiseaux de plus de 368 espèces visitent chaque année cet important lieu d’hivernage pour la sauvagine migratrice paléarctique et partagent l’habitat avec 379 espèces de plantes, 45 espèces de poissons , et une trentaine de mammifères.

Expérience qui change la vie

Alors que je sortais de ma zone de confort et faisais du vélo autour du sanctuaire, l’énergie de la terre m’a rajeuni ; J’ai senti une nouvelle personne émerger de moi et j’ai senti que c’était l’endroit auquel j’appartenais. Cette courte excursion dans le foyer aviaire m’a transformé, revigoré et hypnotisé en m’ouvrant un monde de connaissance et de compréhension.

Cette courte excursion a été comme un projet qui a changé ma vie. Pendant tout le temps que j’ai passé avec les créatures ailées, le pouvoir de la nature m’a captivé. L’atmosphère propre m’a fourni l’espace dont j’avais envie de me soigner et m’immerger dans la nature sauvage n’était qu’un moyen de me reconnecter à mon moi intérieur.

La pandémie m’a appris que la nature est tout autour de nous et qu’elle aide à se clarifier, à guérir et à se connecter avec soi-même. Il faut juste savoir se faire plaisir.

(L’auteur est un écrivain de voyage bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

