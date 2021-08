Se connecter avec le consommateur numérique d’aujourd’hui

Nous sommes une société de consommateurs branchés et connectés numériquement et la pandémie n’a fait qu’augmenter nos attentes d’avoir des expériences numériques cohérentes avec les marques. Les consommateurs qui ont traditionnellement choisi les points de vente physiques font désormais leurs achats en ligne. Les achats consciencieux et le choix des marques pour des raisons éthiques deviennent de plus en plus courants. Et l’utilisation des canaux marketing est plus importante que jamais, car les consommateurs privilégient les e-mails et les réseaux sociaux pour l’achat et l’engagement envers la marque.

Lisez la suite pour plus d’informations sur la façon dont la pandémie a façonné le consommateur moderne et sur la façon dont les marques devraient à leur tour réagir.

L’essor des achats en ligne

Alors que les gens étaient mis en quarantaine et que les entreprises fermaient, les consommateurs se sont tournés en ligne pour trouver les moments dont ils avaient besoin. Épicerie, vêtements, médicaments, papier hygiénique, fournitures pour animaux de compagnie, rénovation domiciliaire, produits de nettoyage, fournitures scolaires – la liste est tout simplement interminable.

Alors qu’Amazon a certainement obtenu sa part de commandes, près des deux tiers des consommateurs interrogés par Cheetah Digital ont déclaré avoir acheté sur des sites autres qu’Amazon. De plus, 78% des consommateurs apprécient les achats en ligne, les trouvant plus faciles et plus pratiques pour des articles spécifiques et 61% déclarant que c’est simplement mieux et plus facile pour tout.

Fait intéressant, l’enquête a également noté certaines différences selon les groupes d’âge dans les secteurs verticaux. Pour ceux qui ont effectué des achats en ligne, il y a eu une augmentation de 9 % par rapport à la moyenne des 18 à 24 ans achetant en ligne dans la beauté et la mode, une augmentation de 5 % par rapport à la moyenne des 55 à 75 ans en l’alimentation et l’épicerie, et une augmentation de 14 % par rapport à la moyenne des 25 à 34 ans dans les restaurants.

À long terme, les consommateurs s’attendent à ce qu’au moins certaines de ces habitudes perdurent. 39 % des consommateurs ont déclaré s’attendre à acheter davantage via les canaux numériques à l’avenir.

Le consommateur consciencieux

Selon les recherches de Cheetah Digital, « le consumérisme éthique est à la hausse depuis de nombreuses années, avec de plus en plus de consommateurs recherchant des produits à base de plantes, biologiques et du commerce équitable, réduisant l’utilisation de plastique et pensant aux carburants qu’ils utilisent et aux impact qui a sur l’environnement.

La pandémie a créé une plus grande prise de conscience du consumérisme éthique.

58 % des consommateurs ont rejeté une marque en raison de ses valeurs environnementales, d’entreprise ou politiques 39 % des consommateurs sont plus préoccupés par l’impact environnemental des marques qu’ils consomment 38 % des consommateurs sont plus préoccupés par l’endroit où une marque s’approvisionne en produits 27 % des consommateurs sont plus soucieux des valeurs d’entreprise d’une marque

La société Brandwatch a confirmé ce sentiment accru grâce à son outil d’écoute sociale. Ils ont étudié comment la pandémie avait affecté l’appétit des consommateurs pour les produits durables/éthiques et les achats locaux, en examinant les données de mars 2020.

En mars, 261 000 personnes ont utilisé les médias sociaux pour discuter des achats en ligne locaux, éthiques et durables. En comparant mars 2020 à décembre 2019 (lorsque nous magasinons pour la saison des vacances), la conversation a augmenté de 362%.

Une enquête d’Accenture a suggéré que ces comportements d’achat recentrés pourraient durer au moins une décennie.

64 % des consommateurs ont déclaré qu’ils se concentraient davantage sur la limitation du gaspillage alimentaire et qu’ils continueraient probablement à le faire à l’avenir45 % des consommateurs ont déclaré qu’ils faisaient des choix plus durables lors de leurs achats et qu’ils continueraient probablement à le faire

Les e-mails stimulent les ventes

Le marketing par e-mail est plus fort que jamais et constitue le canal numéro un pour stimuler les ventes, selon Cheetah Digital. Lorsqu’on lui a demandé : « Avez-vous déjà effectué un achat auprès de l’un des produits suivants au cours des 12 derniers mois ? », l’e-mail est arrivé en tête des classements à 45 %, suivi de près par les réseaux sociaux à 43 % pour une publication sur les réseaux sociaux et à 42 % pour une publication sur les réseaux sociaux. publicité sociale.

L’e-mail est clairement un canal de prédilection pour les consommateurs et les marques sont de plus en plus utilisées pour interagir avec les clients. Dans une enquête de Mail Gun, 55,5% des personnes interrogées déclarent avoir davantage envoyé d’e-mails à leurs clients depuis le début de la pandémie et seulement 14,9% des expéditeurs déclarent leur avoir envoyé moins d’e-mails.

Pour s’aligner sur l’évolution des attentes des consommateurs, les marques adaptent le contenu de leurs emails. 35 % mettent de plus en plus l’accent sur la mission et les valeurs de la marque, 23 % mettent en avant des initiatives internes et 25 % mettent en avant des initiatives sociales et locales.

Mettre la fidélité à la marque à l’épreuve

La fidélité à la marque a été mise à l’épreuve pendant la pandémie, les consommateurs essayant de passer à de nouvelles marques. Selon les recherches de McKinsey, sur les trois quarts des Américains qui ont changé leur comportement d’achat depuis le début de COVID-19, environ 40 % ont déclaré avoir changé de marque. Ce comportement est encore plus répandu parmi la génération Z et la génération Y par rapport aux baby-boomers (44 % de la génération Z et de la génération Y ont essayé une nouvelle marque, contre 35 % des baby-boomers).

Les consommateurs cherchent plus que jamais à faire partie des programmes de fidélisation et pour ceux qui le sont, ils aimeraient augmenter leur participation. Selon Cheetah Digital, l’année dernière a vu une augmentation du nombre de consommateurs qui souhaitent se sentir membres de la communauté de la marque (50 %), ceux qui recherchent un accès précoce ou exclusif aux produits (36 %), des recommandations de produits personnalisées basées sur leurs préférences autodéclarées. (33%) et ceux qui aimeraient la reconnaissance de la marque (22%).

En tant que spécialistes du marketing, nous devons continuellement nous mettre au défi de rencontrer les consommateurs sur les canaux qu’ils préfèrent et avec les messages qu’ils préfèrent. Aujourd’hui, ces canaux sont de plus en plus numériques et les préférences des consommateurs évoluent en permanence.

