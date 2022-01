Se constituer un pécule : pourquoi vous devez vous fixer un objectif de retraite aujourd’hui

Les décisions financières que vous prenez maintenant peuvent contribuer grandement à vous assurer de profiter de vos années d’or. Alors fixez-vous une cible de corpus aujourd’hui



Se fixer des objectifs peut être précieux et motivant, comme le sait bien toute personne utilisant une application de fitness. Il est plus facile de résister au confort du canapé lorsque votre montre connectée vous informe que vous n’avez pas atteint votre objectif quotidien de pas ou d’exercice. De même, sans cible, de nombreux investisseurs ne savent pas combien épargner, quel risque prendre et quel type de véhicule d’investissement utiliser, etc. De plus, visualiser un objectif de retraite peut motiver quelqu’un à épargner même lorsque la retraite est dans des années. Discutons de la même chose en détail.

Commençant

Si vous êtes dans la toute première partie de votre cycle de revenus (disons environ 21 ans), vous devriez envisager d’épargner pour la retraite comme un marathon plutôt qu’un sprint. Au lieu de se concentrer sur le montant d’argent nécessaire pour prendre sa retraite à 40 ou 50 ans, ce qui peut sembler complètement hors de portée, il faut procéder à une ingénierie inverse. Si vous commencez à épargner au début de la vingtaine, environ 60 à 70 % du montant que vous aurez épargné à la retraite proviendra des gains de placement plutôt que des cotisations.

Si vous attendez jusqu’à l’âge de 40 ans pour commencer à épargner, tout est inversé : vos cotisations proviendront davantage que vos gains de placement.

Goal vous aide à revoir vos dépenses

Une fois que vous avez défini un objectif d’épargne mensuel/hebdomadaire, vous devez déterminer comment vous allez l’atteindre. Cela peut impliquer un examen de vos entrées et sorties de fonds actuelles afin que vous puissiez déterminer exactement d’où proviendra le montant de votre épargne. Examinez attentivement vos finances pour voir si vos objectifs sont à votre portée. Calculez vos revenus mensuels sur la base de votre fiche de paie, d’autres revenus en espèces, le cas échéant. Ensuite, vérifiez l’historique de vos transactions sur le site de votre banque ou simplement avec un morceau de papier pour suivre vos dépenses. De cette façon, vous saurez où va votre argent, combien il vous reste et quel montant est raisonnable à mettre de côté chaque mois. Si vous souhaitez réduire vos dépenses pour consacrer encore plus d’argent à votre épargne, identifiez vos sorties de fonds indésirables et réduisez-les.

L’objectif motive

Une autre raison de se fixer un objectif d’épargne est que le fait d’avoir un objectif vous aide à rester motivé. Fixez-vous un objectif d’épargne, nommez-le, notez-le et épinglez-le quelque part où vous le verrez souvent. Ce rappel gardera votre ambition d’épargne au premier plan de votre esprit, vous motivant à atteindre votre objectif. Que vous cherchiez à économiser 10 000 Rs pour un festival à venir ou 1 000 000 Rs pour l’acompte sur une nouvelle voiture, fixer un objectif spécifique vous donne un objectif à atteindre. Une fois que vous avez fixé un objectif, déterminez combien vous devez épargner chaque mois. Le fait de diviser le montant en morceaux gérables vous permet de rester plus facilement sur la bonne voie. Une fois votre routine établie, vous vous sentirez plus en contrôle de votre épargne. Épargner régulièrement, peut-être en mettant en place un prélèvement automatique ou un ordre permanent, est un moyen simple de mettre de l’argent de côté.

Pour conclure, après plusieurs décennies d’activité lucrative, vous êtes en droit de vous attendre à une longue et heureuse retraite. Les décisions financières que vous prenez maintenant pourraient grandement vous permettre de profiter pleinement de vos années d’or.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

