Se coucher à cette heure vous évite d’avoir des problèmes cardiaques | La vie

Une nouvelle étude a découvert combien nous devons dormir et à quelle heure nous devons nous coucher pour éviter les maladies cardiaques. Ils nous rappellent aussi que l’alimentation et le sport sont encore plus efficaces.

Comme le rythme effréné de la vie d’adulte nous sort de nos biorythmes d’adolescent. La chose normale est que chaque fois que nous dormons moins, nous travaillons plus et nous stressons comme jamais auparavant.

Cela a un coût, et le bilan à payer à la longue est terrifiant dans certains cas : mal-être, maladie et même décès. Nous ne vieillissons pas tous de la même manière et il existe des facteurs externes qui peuvent être fatals pour certaines personnes.

Et comme le repos est un élément clé de la santé des gens comme tout autre animal, il existe déjà des études qui mesurent précisément à quel point il est avantageux de dormir, utile même pour éviter les maladies.

À ce sujet, ils ont publié dans l’European Heart Journal, une revue scientifique spécialisée dans les problèmes cardiovasculaires. Et selon une publication récente, se coucher entre 10 et 11 heures du soir nous éviterait de souffrir de problèmes cardiaques.

L’étude dit qu’après étude 88 026 participants à la biobanque britannique il a été découvert que l’heure d’endormissement entre 22 h et 22 h 59 était associée à l’incidence la plus faible des maladies cardiovasculaires.

Curieusement ceux qui se couchent avant 22 h ou après 23 h, ils étaient 25 % plus susceptibles de développer différents problèmes de coeur.

Les scientifiques disent l’étude suggère la possibilité qu’il existe une relation entre le temps d’endormissement et le risque de développer une MCV, surtout dans le cas des femmes, bien qu’elles n’aient pas pu découvrir la raison de cette relation.

Pour cette raison, les experts continuent de conseiller de dormir entre 7 et 8 heures par jour, de manger sainement et de faire du sport, car avec toutes ces recommandations les chances de souffrir de maladies cardiovasculaires chutent.