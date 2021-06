Se coucher une heure plus tôt réduit le risque de dépression

06/06/2021 à 12h30 CEST

C’est l’un des pires moments de la journée : écouter le réveil. Cela nous sort complètement de ce moment agréable pour nous dire qu’il est temps de s’activer, de se mettre en route.

Nous n’avons pas beaucoup le choix quand il s’agit de choisir l’heure de se lever. Que ce soit pour travailler, vouloir faire du sport ou devoir quitter notre maison en parfait état, le réveil sonne presque tout seul.

Une circonstance, celle de se lever, qui pourrait complètement changer notre regard grâce à l’étude menée par des chercheurs du Université du Colorado Boulder et le Broad Institute du MIT et de Harvard.

Une étude qui nous dit à quel point & mldr; Levez-vous encore plus tôt !

“Nous avons constaté que se réveiller plus tôt est associé à un risque de dépression significativement plus faible”, note l’auteur principal, Céline Vetter, professeure adjointe de physiologie intégrative à CU Boulder.

Une heure avant, Plus précisément.

C’est la variation découverte par la science qui semble réduire considérablement le risque de réduire la dépression.

Cette variable diminuerait à 23% si nous commençons la journée 60 minutes plus tôt que d’habitude.

“Nous savions qu’il y avait une relation entre le temps de sommeil et l’humeur, mais maintenant nous pouvons donner une valeur temporelle concrète à la possibilité de faire ce changement”, insiste le professeur Céline Vetter.

Cette étude menée par des chercheurs du Université du Colorado Boulder et le Broad Institute du MIT et de Harvard est la plus robuste réalisée à ce jour capable d’analyser comment le chronotype, c’est-à-dire la propension que nous avons à dormir à un certain moment, influence le risque de dépression.

Jusqu’à présent, on ne savait pas avec certitude si l’insomnie causait la dépression ou si c’était la dépression qui finissait par conduire à l’insomnie. Maintenant, avec cette étude, la conclusion est plus claire.

La recherche et ses conclusions ont été publiées dans le revue scientifique JAMA Psychiatry.

Innover, c’est pouvoir quantifier le temps

Les conclusions obtenues par l’équipe scientifique viennent après avoir analysé plus de 840 000 sujets dans l’essai.

Les raisons qui ont conduit les universités du Colorado et Harvard Mener l’enquête n’est autre que ce retour à la normale, ou plutôt à la routine pré-pandémique, maintenant que de plus en plus de personnes commencent à reprendre leur travail.

Cette situation oblige de très nombreux travailleurs à récupérer les heures qu’ils avaient avant l’arrivée des COVID-19[FEMININE

C’est l’importance de quantifier exactement combien de temps la routine du sujet en question devrait varier qui donne une valeur particulière à l’étude.

Auparavant, on ne savait pas quand ce changement se produirait.

Il existe plus de 340 variantes génétiques qui influencent notre chronotype, ils ont donc utilisé cette information en leur faveur pour déterminer l’existence de 9% de « »alouettes«, Les personnes sujettes à se lever tôt, parmi l’échantillon total.

Ils ont comparé ces données avec des enquêtes et des dossiers médicaux de diagnostics de dépression.

Grâce à des techniques statistiques très précieuses, comparant les deux variables, il a été possible de répondre, par un oui catégorique, à la question de savoir si ceux qui ont tendance à se lever tôt sont également moins susceptibles de souffrir de dépression.

Les données indiquent que, pour ceux qui n’ont pas tendance à se lever tôtA, toutes les heures avant d’aller se coucher, même s’ils dorment à la même heure qu’avant, ils réduiront de 23 % le risque de tomber dans la dépression.

A tel point que s’ils parvenaient à doubler leur objectif, c’est-à-dire se coucher deux heures plus tôt que la normale, les données sur les chances de souffrir de dépression chuteraient de 40 %.

Devenez des alouettes

Il existe différents noms pour les différents chronotypes. Ceux qui se lèvent tôt sont appelés alouettes, tandis que ceux qui se couchent plus tard sont appelés hiboux.

C’est dans cette différenciation que le risque réduit de dépression.

Il a été démontré qu’une plus grande exposition à la lumière du jour, suite à un lever plus tôt, a pour conséquence une cascade d’impacts hormonaux capables d’influencer notre humeur.

Nous ne sommes pas tous programmés de la même manière, mais tant que la société est programmée de la même manière, se lever tôt pour travailler et passer l’après-midi et la soirée à se reposer, les hiboux doivent faire un énorme effort pour ne pas tomber dans problèmes de santé et une faible productivité.

Une façon de renverser la situation est de prendre le taureau par les cornes et de sauter dans le changement de son chronotype comme l’indique l’étude des universités du Colorado et de Harvard, devenant une alouette pour une santé mentale plus saine.