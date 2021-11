Se couvrir ou ne pas se couvrir

Que ce soit ou non pour couvrir vos paris est principalement une question d’ego et d’état d’esprit.

De nombreux parieurs – mais certainement pas tous – éviteront de se couvrir et essaieront de vous en dissuader. Parfois, c’est parce qu’ils ne veulent pas déranger les ~vibes~ positives si un pari se passe bien, d’autres fois c’est parce qu’ils ne veulent pas sacrifier les profits potentiels. Parfois, cela se résume simplement à la fierté.

Une autre grande partie du public de parieurs couvrira ou même encaissera ses paris et la première opportunité. Tout dépend du point de vue individuel.

Risquez-vous de laisser un pari monter et de viser la gloire ? Ou essayez-vous d’éviter à tout prix une perte financière ?

Si vous vous trouvez dans ce dernier groupe, il existe un certain nombre de façons de vous couvrir au-delà du placement d’un deuxième pari. Une option consiste à publier votre billet sur un site Web comme PropSwap, qui sert en quelque sorte d’eBay pour les parieurs. Vous pouvez mettre votre billet déjà placé aux enchères et tenter de récupérer autant de gains que le marché est prêt à payer sans avoir à vous opposer à vous-même en plaçant un deuxième pari.

La seule chose entre un parieur et 125 000 $ est Patrick Mahomes et Daniel Jones. Bien sûr, une haie est impliquée. https://t.co/3rA4YAFUeu – BetFTW (@Bet_ForTheWin) 1er novembre 2021

La couverture, c’est un peu comme la faute des équipes de basket-ball lorsqu’elles sont à trois à la fin des matchs. Vous vous donnez les meilleures chances de gagner de l’argent, mais vous reconnaissez également un manque de confiance dans le pari que vous avez placé. Dans la plupart des cas, la couverture est mieux utilisée pour les paris longs et les paris à terme purs et simples.

Même alors, vous payez toujours une prime pour garantir une victoire.

La couverture est peut-être le sujet qui divise le plus les paris sportifs, mais c’est à chacun de décider de participer ou non. Si vous pouvez gérer un paiement réduit – et un peu de stigmatisation – la couverture peut être un outil utile dans l’arsenal de tout parieur.

