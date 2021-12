SE Cupp BLASTS Trump pour l’événement de propagande de Mar-a-Lago le 6 janvier

commentateur conservateur de CNN SE Cupp a fustigé l’ancien président celui de Donald Trump prévoient d’organiser un « événement de propagande » à Mar-a-Lago le 6 janvier, date anniversaire de l’insurrection du Capitole que Trump a incitée.

Dans l’édition de mercredi matin du New Day de CNN, co-présentateur Jean Berman a demandé Cupp au sujet des plans de Trump, qui ont été annoncés dans un communiqué mardi.

Berman a déclaré à Cupp qu' »il allait tenir une conférence de presse à Mar-a-Lago le 6 janvier, le premier anniversaire de l’insurrection ». et a demandé « Que voyez-vous ici ? »

« Cela me rend physiquement malade, John. Le 6 janvier a été l’un des jours les plus sombres de l’histoire américaine moderne », a déclaré Cupp. « Des gens ont perdu la vie ce jour-là pour une raison, et une seule : Donald Trump refuse d’accepter le résultat d’une élection. »

Elle a continué:

Il refuse toujours d’accepter cela, il attise toujours cette colère et cette illusion, et l’idée qu’il organiserait n’importe quel événement de propagande – Parce que soyons clairs, c’est ce que ce sera, où il saisit encore une autre occasion pour en répandre plus des mensonges, ce que je présume qu’il le fera, où il exploite une tragédie, ce que je présume qu’il le fera, et où il attise potentiellement plus de violence et encourage, tacitement ou explicitement, les gens à recommencer. Eh bien, ça me donne la nausée. Cela me rend triste et très nerveux et j’ai peur de ce que cet événement va faire.

Berman a noté : « Il sera également, je pense, très intéressant de voir comment les républicains du Congrès réagiront à cela. Je veux dire, ce sont des gens qui l’ont largement suivi au cours de la dernière année. Vont-ils chanter ses louanges ce jour-là ?

Cupp était sceptique, affirmant que les républicains « sont tous partisans du Trumpisme. Et je m’attends à ce qu’ils aillent encore plus loin qu’ils ne l’ont déjà fait ce jour-là, au service de la promotion de Trump et de la fidélisation de ses électeurs. »

