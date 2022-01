SE Cupp de CNN déchire Fox News Jesse Watters Disarray Rant

commentateur conservateur de CNN SE Cupp a parlé de l’hôte de Fox News Jesse Watters admettre qu’il savoure le «désarroi à gauche».

Dans l’édition de mardi matin du New Day de CNN, l’hôte Brianna Keilar était clairement mécontente de Watters lorsqu’elle a présenté le clip en question, de The Five de Fox News.

Dans le clip, Watters a fait rire ses co-animateurs en leur disant «Je travaille chez Fox. Je veux voir le désarroi à gauche. C’est bon pour l’Amérique. C’est bon pour nos notes.

Après le clip, un Keilar blasé a dit à Cupp « Je veux dire, je classe juste ça sous des trucs que nous savions déjà, je suppose. »

« Oui, c’est la partie calme, il a dit la partie calme », ​​a convenu Mme Cupp, faisant référence à la tristement célèbre lamentation de Krusty le clown selon laquelle il « a dit la partie calme fort et la partie bruyante calme » (qui était le même phrasé utilisé dans le Mediaite titre, mais qui compte ?)

« Je n’aurais jamais imaginé appeler Jesse Waters un érudit », a déclaré Cupp avec un brin de sarcasme, « cependant, je pense que ce qu’il vient de faire est vraiment d’articuler les trois piliers de la nouvelle droite américaine. »

Cupp a expliqué que le premier pilier est « qu’il y a deux Amériques, pas une. Il parle, vous savez, de vouloir voir le désarroi à gauche, comme s’il ne voulait pas non plus voir le désarroi en Amérique, et pas seulement dans un parti politique, mais veut une vraie douleur dans les rues.

Elle a poursuivi en disant que le deuxième pilier «est que la cruauté est le point, non? Ils veulent voir la douleur et le désarroi. Ils veulent des gens comme Joe Biden et AOC et Pelosi et les libéraux à souffrir. Ils ne sont pas intéressés à changer les cœurs et les esprits avec des idées. Ils veulent voir la douleur parce que la cruauté est le point.

« Et troisièmement, les notes avant tout », a déclaré Cupp. « C’est vrai chez Fox, où les notes ont certainement semblé l’emporter sur la santé et la sécurité publiques et aussi, comme, les faits. »

« Mais c’est aussi vrai de l’économie de l’attention qui a vraiment saisi le droit pour des gens comme Trump et Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert. Attirer l’attention est la chose la plus importante », a conclu Cupp.

Regardez ci-dessus via CNN.

