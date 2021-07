Se débarrasser du conservatisme du passé pour un état d’esprit plus accommodant et ouvert

De la fourniture de conseils à la fourniture d’informations détaillées sur l’entreprise, Infosys a été un pionnier ; son mantra était de sous-promettre et de trop livrer, ce qui en a rapidement fait le chouchou du marché boursier indien.

TV Mohandas Pai rappelle comment, en février 1993, Infosys tentait de faire souscrire son introduction en bourse. Pai n’avait pas encore rejoint la société, mais faisait partie de ceux qui souhaitaient acheter des actions. La société de logiciels, une entreprise amorcée créée par un groupe de geeks, avait un objectif modeste : augmenter de 13 crores de roupies à 95 roupies chacune à un multiple cours/bénéfice glissant qui se situait quelque part dans la moyenne des chiffres. Mais les acteurs du PE ne se bousculaient pas vraiment pour obtenir un lot, les FPI venaient juste de commencer à découvrir l’Inde et les investisseurs particuliers n’avaient aucune idée du logiciel et de ses utilisations. Enam Securities et NG Puranik, l’homme qui a repéré l’action, ont finalement réussi à placer le dernier lot d’actions auprès de certains investisseurs. Parmi eux se trouvait Morgan Stanley qui a pris une grosse part du problème ; Vinod Sethi et Madhav Dhar étaient tous deux convaincus que c’était un gagnant. L’annonce, en juin de cette année-là, était une affaire discrète, aucune sonnerie de cloches nulle part et aucun lissage à la télévision.

Mais les investisseurs ont gagné de l’argent depuis que l’action régnait à Rs 145 par action. Mais il a fallu un certain temps, presque cinq à six ans, avant que la communauté des analystes ne commence à croire en l’histoire. Ils avaient qualifié l’entreprise de commerce de carrosserie, mais se sont vite rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’un poney à un tour. Alors que l’an 2000 approchait et que l’opportunité de l’an 2000 se présentait, la rue s’est mise à l’idée. C’était à peu près à l’époque où la technologie est devenue un thème populaire en Occident ; les investisseurs de chez eux ont réalisé qu’Infosys avait une entreprise évolutive avec des revenus prévisibles, de fortes marges et d’énormes opportunités.

Un agent de change rappelle à quel point la direction d’Infy présentait un contraste si frappant avec le reste des entreprises indiennes de l’époque. Voici un groupe de jeunes sans prétention, hautement qualifiés et motivés, qui se sont lancés dans la création d’une entreprise mondiale sans des milliards de dollars de capital-investissement. De la fourniture de conseils à la fourniture d’informations détaillées sur l’entreprise, Infosys a été un pionnier ; son mantra était de sous-promettre et de trop livrer, ce qui en a rapidement fait le chouchou du marché boursier indien. Si quelqu’un a obtenu un multiple P/E de manière nette, c’était Infy. Le stock a créé l’histoire et la richesse du genre que peu d’autres ont ; une capitalisation boursière d’environ Rs 40-45 crore est devenue Rs 6,7 lakh crore.

Le conservatisme du passé a fait place à un état d’esprit plus accommodant et plus ouvert. À l’ère d’Internet, ce qui a radicalement changé, c’est la façon dont les entreprises sont évaluées ; les promoteurs sont souvent laissés pour compte dans la conviction que le modèle commercial est prometteur et qu’il deviendra rentable dans le futur. Rien d’autre ne peut expliquer l’évaluation stratosphérique que commande Zomato, d’un énorme crore de Rs 60 000 lorsqu’il ne fait pas un naya paisa de profit. Certes, les pertes consolidées se sont réduites à Rs 822,27 crore en FY21 contre Rs 2.363 crore en FY20, avec des dépenses en baisse. Cependant, les revenus d’exploitation ont diminué à 1 994 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 2 605 crores de Rs au cours de l’exercice 20, a montré le prospectus de hareng rouge de la société déposé auprès de SEBI. Malgré le fait qu’il y ait eu des perturbations, on aurait pu s’attendre à ce que les revenus de l’année dernière soient meilleurs. Il est vrai que les transactions en ligne en Inde se multiplient et, par conséquent, le volume d’affaires, selon les cas d’utilisation, traité sur Internet augmentera également de manière exponentielle. Cependant, la part du gâteau que chaque joueur peut obtenir est une tout autre affaire. En fin de compte, une règle du marché ne changera pas : une grande entreprise doit faire de gros bénéfices.

