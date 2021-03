Se dépêcher! Le MacBook Pro M1 d’Apple atteint le prix de vente le plus bas jamais vu sur Amazon

Améliorez votre machine et économisez de l’argent avec cette offre incroyable que nous avons repérée sur Amazon. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir l’Apple MacBook Pro M1 en solde à 1,149,99 $ lorsque vous appliquez un coupon supplémentaire de 50 $ à la caisse. C’est une réduction massive de 150 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu pour le puissant ordinateur portable 13 pouces.

Offre Apple MacBook Pro

Apple MacBook Pro M1: 1 299 $ 1149,99 $ chez Amazon

Économisez 99 $ – Le tout nouveau Macbook Pro M1 est en vente pour un prix record de 1149,99 $ lorsque vous appliquez un coupon supplémentaire de 50 $ à la caisse. Le MacBook Pro riche en fonctionnalités contient 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et la puissante puce M1 d’Apple.

Voir l’offre

Le MacBook Pro 2020 dispose d’un écran Retina de 13,3 pouces et intègre désormais la puissante puce M1 d’Apple avec un processeur à 8 cœurs et un processeur graphique à 8 cœurs. Grâce à la nouvelle puce M1, vous obtenez une vitesse et une puissance exceptionnelles ainsi qu’une impressionnante autonomie de 20 heures qui, selon Apple, est la plus longue jamais vue sur un Mac. Vous bénéficiez également de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et de macOS Big Sur, qui offre une sécurité et une confidentialité avancées, ainsi qu’un accès aux dernières applications.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, c’est la meilleure offre que nous ayons vue pour le MacBook Pro M1 et une réduction impressionnante pour le puissant ordinateur portable d’Apple. Nous ne savons pas combien de temps Amazon aura le MacBook Pro M1 à ce prix, vous devriez donc profiter de cette offre fantastique maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Plus d’offres MacBook Pro

Meilleures offres Apple Macbook Pro 13 « (M1 2020) du jour

Voir plus d’offres d’ordinateurs portables avec notre tour d’horizon des meilleures offres pour ordinateurs portables bon marché et vous pouvez voir plus des meilleurs Offres MacBook.