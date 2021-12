« Se faire vacciner devrait être moralement obligatoire »

20/12/2021 à 19h48 CET

Le coronavirus a de nouveau mis la Premier League en échec, la ligue anglaise se démarque négativement en étant la compétition européenne avec le plus faible taux de joueurs vaccinés, tandis que dans le Série À il y a une vaccination à 98%, en Allemagne 94% et en Espagne 90%, le Premier n’a que 68% de ses joueurs vaccinés, un très faible pourcentage et cela a été l’une des raisons de la crise actuelle que traverse la compétition anglaise.

Cette fin de semaine jusqu’à cinq matchs ont été suspendus en raison d’épidémies de coronavirus en équipe, avec des cas extrêmes comme Aston Villa à partir de Steven Gerrard, qui a 19 positifs dans leurs rangs. La situation est si grave que même le gouvernement britannique a exhorté ses footballeurs à montrer l’exemple et à se faire vacciner contre le Covid pour éviter de revivre des situations de ce type.

Le vaccin, une « obligation morale »

Pour sa part, le technicien de la Liverpool, Jürgen Klopp, a rejoint le gouvernement des îles et a souligné l’importance du vaccin : « Légalement, la vaccination ne devrait pas être obligatoire. Mais moralement oui. »

De plus, l’Allemand estime que Ce n’est qu’avec le vaccin que le coronavirus peut être arrêté une fois pour toutes: « Je crois que vous pouvez convaincre les gens qu’il y a les bonnes choses à faire. Il n’y a pas grand avantage à s’arrêter, quand nous reviendrons rien ne changera. S’il partait en arrêtant le virus, il serait le premier à le faire, mais ce ne sera pas le cas. »

Ainsi, Jürgen Klopp s’est à nouveau beaucoup impliqué dans d’exhorter la population et notamment les footballeurs à se faire vacciner et ainsi retrouver une vie normale.