SE Justin Sun, ambassadeur, fondateur de TRON et gagnant de la vente aux enchères Blue Origin, emmène cinq coéquipiers avec lui dans l’espace à travers la campagne « Sea of ​​Stars »

Genève, Suisse, le 22 décembre 2021,

SE Justin Sun, ambassadeur, représentant permanent de la Grenade auprès de l’OMC et fondateur de TRON, a révélé aujourd’hui qu’il avait déposé l’offre gagnante pour le premier siège de la fusée inaugurale New Shepard de Blue Origin. Le montant total de l’offre de 28 millions de dollars est allé à la fondation Club for the Future de Blue Origin, qui à son tour a profité à 19 organisations caritatives spatiales pour inspirer les générations futures à poursuivre des carrières dans les STEM et aider à inventer l’avenir de la vie dans l’espace. Sun et cinq coéquipiers voleront à bord d’un vol New Shepard en 2022. SEM Sun sera le premier grenadin, diplomate international et leader de l’industrie de la blockchain à aller dans l’espace. Il emportera avec lui le drapeau de la Grenade lors de son voyage.

Blue Origin, dont la vision est un avenir de millions de personnes vivant et travaillant dans l’espace au profit de la Terre, a effectué son premier vol humain le 20 juillet et est revenu avec succès de l’espace suborbital au-dessus de la ligne Kármán, la frontière internationalement reconnue de l’espace.

Dans le cadre de son voyage prévu, Sun lance la campagne « Sea of ​​Stars » nommée d’après l’idiome chinois « 星辰大海 », pour transmettre que la Terre est l’endroit où commence le chapitre de la vie humaine pour nos générations futures, pas où il se termine. L’infinie mer d’étoiles est la véritable prochaine frontière. Au cours des prochains mois, SEM Sun nommera cinq hommes et femmes exceptionnels pour l’accompagner dans son voyage. Les nominés peuvent inclure un membre de la communauté TRON DAO, comprenant des détenteurs à long terme de TRX, BTT, JST, SUN, NFT et WIN, et d’autres leaders exceptionnels issus des mondes de la mode, de l’art, de la technologie, de l’exploration spatiale et entrepreneuriat. Les détails sur le processus de nomination et les critères seront annoncés dans les prochains mois.

« Avec le développement rapide de l’aérospatiale commerciale, entrer dans l’espace peut devenir un rêve que chaque personne peut réaliser au cours de sa vie. Nous entrons dans l’ère des grands vols spatiaux. Ce grand voyage nécessite que plus de personnes s’impliquent », a déclaré SEM Sun. « L’initiative de Blue Origin d’emmener plus de personnes dans l’espace pour voir la Terre comme notre maison commune singulière est extraordinaire. Club for the Future offre un moyen d’utiliser cette expérience pour inspirer les jeunes du monde entier à rêver et à réaliser leurs rêves de science, de technologie et d’exploration spatiale. Je me suis senti obligé d’aider à faire avancer cette vision à travers ma candidature.

