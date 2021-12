SE Justin Sun devient le premier leader de la blockchain à voyager dans l’espace

SE Justin Sun, ambassadeur de Grenade auprès de l’OMC et fondateur de TRON (TRX/USD), a fait l’enchère gagnante de 28 millions de dollars pour le premier siège de la fusée New Shepard de la fondation Blue Origin de Jeff Bezos, a-t-il appris Invezz dans un communiqué. Les fonds iront au Club for the Future, la fondation de Blue Origin, qui à son tour bénéficiera à 19 associations caritatives liées à l’espace.

Le premier leader de la blockchain à s’envoler dans l’espace

Sun pilotera un vol New Shepard avec cinq autres personnes en 2022. Avec cela, il deviendra le premier leader de la blockchain et diplomate international à voler dans l’espace. Blue Origin a effectué son premier vol humain le 20 juillet de cette année. L’organisation envisage l’avenir de millions de personnes qui vivent et travaillent dans l’espace pour le bien de la Terre.

Ils ont réussi à revenir de l’espace suborbital au-dessus d’une frontière spatiale mondialement reconnue, la ligne de Kármán.

Mer d’étoiles : là où la vie commence

Une partie de l’initiative consiste en une campagne intitulée « Sea of ​​Stars », du nom d’une langue chinoise qui indique que la Terre n’est pas là où la vie humaine se termine, mais là où elle commence pour les générations futures. La prochaine véritable frontière est la vaste étendue de la mer des étoiles. Justin Sun nommera cinq personnes exceptionnelles pour voyager avec lui dans l’espace au cours des prochains mois.

Les membres de la communauté TRON DAO peuvent être nommés

Les nominés peuvent également inclure des détenteurs à long terme du jeton TRX de TRON, de BitTorrent (BTT / USD) et d’autres crypto-monnaies associées, ainsi que des leaders des secteurs des arts, de la mode, de l’espace, de l’entrepreneuriat et de la technologie. .

Justin Sun a commenté :

Avec le développement rapide de l’industrie aérospatiale commerciale, entrer dans l’espace peut devenir un rêve que chacun peut réaliser au cours de sa vie. Nous entrons dans l’ère des grands vols spatiaux. Ce grand voyage nécessite que plus de personnes s’impliquent. L’initiative de Blue Origin d’emmener plus de gens dans l’espace pour voir la Terre comme notre maison commune unique est extraordinaire. Club for the Future offre un moyen d’utiliser cette expérience pour inspirer les jeunes du monde entier à rêver et à réaliser leurs rêves de science, de technologie et d’exploration spatiale. Je me suis senti obligé d’aider à promouvoir cette vision à travers mon offre.

