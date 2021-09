se mettre en forme sans sortir de chez soi

09/10/2021

Nous vous proposons la solution parfaite pour que vous ne sautiez pas de formation : pas chère, simple et sans avoir à mettre les pieds hors de chez vous.

Nous parlons du coussin d’entraînement Bosu (acronyme pour les deux côtés utilisés, les deux côtés sont utilisés), un hémisphère en latex utile pour les exercices d’équilibre. Cette « petite sœur » du fitball est l’un des articles qui frappent le plus fort. C’est un accessoire d’entraînement idéal pour entraîner l’équilibre et obtenir une bonne tonification du tronc (muscles abdominaux, lombaires, pelviens, fessiers et rachidiens). De plus, simplement en maintenant l’équilibre en position verticale dessus, une correction posturale est obtenue qui évite à long terme les maux de dos.

Il n’y a rien de mieux qu’un outil fondamental pour réaliser un entraînement optimal, où que vous soyez, et un coussin d’entraînement comme Bosu d’Amazon il peut être indispensable dans votre quotidien : il n’est pas surprenant que ce soit un instrument très vendu et demandé.

Mais son utilisation ne se limite pas à prendre le dessus et à garder le type. En raison de sa polyvalence, il permet d’entraîner tout le corps, prévient les blessures et augmente les performances ou la coordination et, en raison de sa conception, les exercices pouvant être effectués avec Bosu sont adaptés à tous les niveaux.

Des squats aux pompes ou au travail du bas du dos avec les différentes modalités de maintien ; Les exercices tout au long de la vie acquièrent une nouvelle dimension de travail s’ils sont effectués sur Bosu.

Ils ont des caractéristiques différentes, et parmi eux il permet la amélioration de la force musculaire et même améliorer la rééducation des blessures. Il se distingue également par être un instrument polyvalent, car il permet un entraînement cardiovasculaire et musculaire. Il n’est pas surprenant qu’il soit également le complément idéal pour les personnes qui débutent dans le monde du sport ou qui cherchent à s’entraîner à un niveau compétitif.

Mais l’important est de savoir que il existe de nombreux modèles de coussins, il faut donc considérer que chacun a une texture différente, un matériau différent, une dureté inférieure ou supérieure, etc. Certains peuvent supporter plus de poids que d’autres, et peuvent même avoir des accessoires pour effectuer des exercices combinés et complets.

D’autre part, soulignons que cette hémisphère pour la formation peut être idéal pour répondre à différents objectifs, soit perdre du poids, gagner de la masse musculaire, améliorer la flexibilité, augmenter coordination musculaire, etc. Vous pouvez élever différentes tables d’entraînement avec ces Amazon équilibre les hémisphères: trouvez le meilleur Bosu pour vous.

Bosus pour vos routines d’entraînement

Ici vous avez le meilleur patron pour la formation. Une tendance sportive de plus en plus utilisée dans les gymnases et les centres d’entraînement.

Le patron ouvre un monde d’exercices

Sa grande polyvalence vous permet effectuer plusieurs exercices pour l’équilibre et la tonification musculaire. Ils seront un parfait complément à vos cours de yoga ou de pilates.

Ballon d’entraînement Proiron Balance

Ce modèle de la marque Proiron à double socle est celui que vous recherchez. Ongle outil de aptitude indispensable pour n’importe quel moment. Du côté concave faire des exercices de tonification musculaire fesses, jambes ou abdominaux. De plus, il comprend des bandes de résistance pour les bras et les épaules. Sur le côté plat est parfait pour les exercices d’équilibre, correction posturale et yoga. Ongle boule de bosu avec lequel vous effectuerez une variété d’exercices pour vous mettre en forme.

Sa base de 60 centimètres avec pieds antidérapants garantit un maintien ferme. Fabriqué en PVC, il supporte jusqu’à 300 kg de poids. La surface du côté sphérique a des points de pression qui vous procurent un massage agréable. Tirez le meilleur parti de ce partenaire d’entraînement dans vos routines de fitness.

Entraîneur d’équilibre Urbnfit

Si tu veux acheter un bosu en ligne, Ce modèle a été conçu par des experts pour en tirer le meilleur parti. Un outil innovant pour vos routines sportives. Sa double base permet de réaliser un grand nombre d’exercices. Ongle équilibre bosu idéal pour les poses de yoga ou la correction posturale. En Pilates, c’est un compagnon fondamental pour travailler les abdos garder l’équilibre. Avec le côté concave, vous effectuez des exercices de tonification musculaire pour tout le corps. De plus, il comprend un guide d’exercices pour un entraînement complet.

Son éclectisme lui permet de s’adapter à un grand nombre de disciplines sportives. Sans aucun doute, le meilleur bosu sur amazon. Fabriqué avec du PVC résistant et des matériaux antidérapants pour éviter les accidents pendant l’entraînement. Mettez-vous en forme avec le meilleur bosu pour vous entraîner.

Double Boss Up

Vous cherchez à améliorer votre force, votre coordination et votre équilibre en une seule séance d’entraînement ? Ensuite, avec sa base de 60 cm, vous aurez un entraînement entièrement optimisé. Il est largement utilisé pour les activités liées au fitness, notamment le Pilates ou le yoga. Même en le plaçant à l’envers, vous pouvez alterner avec des pompes et différents travaux musculaires pour améliorer l’équilibre.

Il dispose de systèmes antidérapants pour le fixer au sol, et supporte jusqu’à 125 kg de poids. Améliorez votre santé mentale et mentale avec une séance quotidienne d’au moins 10 minutes !

Un plus pour les surfeurs

Cet outil d’entraînement est le préféré des amateurs de sports de glisse comme le surf, le snowboard ou le skateboard. Certains le considèrent même comme un outil indispensable dans leur entraînement quotidien et, comme nous l’avons déjà souligné, les possibilités qu’il offre sont infinies.

BOSU

De par son design texturé, Bosu ne laisse personne indifférent. Cet hémisphère permet de réaliser des exercices de cardio, mobilité, agilité, etc. C’est un modèle totalement ergonomique qui améliore et facilite la préhension et la prise en main à tout moment.

Il met également en évidence la possibilité d’utiliser des programmes téléchargeables via Internet qui vous permettent d’enseigner différentes formations. Boostez vos entraînements avec ces guides.

Le diamètre de ce Bosu d’Amazon est de 65 centimètres, et il supporte également 159 kg.

Exercices pour Bosu

Notre recommandation est que vous obteniez le kit qui comprend le cahier d’exercices, pour tirer le meilleur parti de votre Bosu. Dans ce Balance Trainer, il montre la technique d’exercices tels que les écartements de jambes, les redressements assis, les levées de jambes, les dips de bras, etc., et les rend plus amusants, stimulants et efficaces.

