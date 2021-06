Se plaindre mais rester | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Chris Menahan, Libération de l’information :

Tous les pays ont une sorte de « durée de vie ». En général, ils commencent lorsqu’un ancien gouvernement très lourd s’effondre sous son propre poids. La fin de l’ancien régime est caractérisée par des troubles civils, une révolution, une sécession, un effondrement économique ou une combinaison de ces conditions.

Le nouveau pays a généralement un gouvernement minimal et peu ou pas de droits. C’est « couler ou nager » pour le peuple, et la reprise commence généralement lorsqu’une partie de la population retrousse ses manches et crée une économie basée sur la production.

Au fil du temps, souvent d’un siècle ou plus, la population s’améliore en termes de production et le pays s’enrichit. En cours de route, quel que soit le gouvernement limité qui existait, a fait tout son possible pour s’étendre. Les gouvernements, par leur nature même, sont des parasites, vivant de la classe productive, et finalement ce parasite a le pouvoir de dominer ceux qui produisent, en promettant des largesses à ceux des niveaux inférieurs – qui sont dans chaque société, la majorité des électeurs.

Ce modèle a été suivi pendant des millénaires. Une nation établit sa liberté ; il commence une économie productive ; il développe la richesse ; il est pris en charge par un gouvernement parasitaire ; il entre en déclin ; il s’effondre et le cycle recommence.

À tout moment de l’histoire, il y a toujours des pays à chaque étape de ce schéma.

La plupart d’entre nous n’ont aucun problème à comprendre les étapes initiales, mais, lorsque le déclin commence, c’est dans la nature humaine d’adopter le vain espoir que le modèle s’inversera d’une manière ou d’une autre – que la boule de neige qui dévale la pente de plus en plus rapidement s’arrêtera d’une manière ou d’une autre. et remonter la colline.

Cela n’arrive jamais.

La pire étape, bien sûr, est l’effondrement inévitable, et l’étape où le plus grand nombre de personnes sont dans le plus grand niveau de déni est juste avant l’effondrement.

Quelques années seulement avant un effondrement, la plupart des gens dans un pays disent encore que tout ira “d’une manière ou d’une autre”. Cependant, à mesure que l’effondrement se rapproche, un nombre croissant de personnes commencent à dire : « Cela ne va pas marcher. Cela va être très mauvais.

Et puis, quelque chose d’assez surprenant se produit. La grande majorité des individus qui voient un avenir sombre s’approcher d’eux, attendent simplement que l’effondrement se produise. Ils se plaignent mais restent.

Certains d’entre eux achètent quelques caisses de conserves et les stockent dans la cave. Certains achètent des armes. Certains achètent de l’or ou de l’argent en prévision d’un effondrement monétaire.

Chacune de ces préparations est susceptible d’atténuer le choc d’un effondrement systémique. Et chacun apporte un niveau de confort à l’individu qui reconnaît que son pays atteint sa date de péremption.

Le problème est que ce confort ressemble beaucoup à la conduite d’une voiture dont les freins sont défaillants. Vous vous rendez compte que la voiture va bientôt tomber de la falaise, mais vous vous consolez en quelque sorte du fait que la voiture est équipée d’un sac gonflable.

Bien sûr, il serait plus coûteux et certainement beaucoup plus gênant d’avoir pensé à l’avance et d’avoir acheté une voiture plus récente et plus sûre, mais très, très peu de gens ont réellement franchi cette étape avant un effondrement national.

Au fil des décennies, j’ai régulièrement prédit des krachs boursiers et des périodes économiques déprimées avant qu’ils ne surviennent. Ce n’est pas quelque chose qui nécessite une boule de cristal. La capacité de voir des changements dramatiques venir est en grande partie une question de trois facteurs : étudier l’histoire, prêter attention aux événements qui se déroulent et être honnête avec vous-même quant à ce que ces événements indiquent pour l’avenir.

Avant chaque ralentissement économique, j’ai averti mes clients, partenaires, amis et associés de ce que je voyais venir. La réaction dans chaque cas était la même : seulement environ dix pour cent ont réellement pris la peine d’écouter et de se souvenir des avertissements. Les autres l’ont simplement ignoré.

Sur les dix pour cent qui ont écouté, seulement environ dix pour cent de ce nombre se sont réellement préparés à un éventuel changement. Par conséquent, environ un pour cent seulement étaient réellement préparés lorsque le changement est arrivé à leur porte et, par conséquent, ont été très peu affectés.

Fait intéressant, chaque fois qu’un changement économique négatif se produisait, les quatre-vingt-dix pour cent qui avaient ignoré l’avertissement, ont presque invariablement commenté par la suite: “Personne n’aurait pu voir cela venir.” Lorsqu’on leur a rappelé qu’ils avaient été avertis, ils ont uniformément insisté sur le fait qu’ils n’avaient jamais reçu un tel avertissement.

Ils ne mentaient pas – ils n’avaient tout simplement jamais pris en compte les informations en premier lieu et n’en avaient donc aucun souvenir.

Puisque c’était le cas, ces mêmes individus (les quatre-vingt-dix pour cent) n’ont rien appris du ralentissement et ils, presque à un homme, ont répété la même erreur lorsque l’événement négatif suivant s’est produit.

Mais, aujourd’hui, nous approchons de la mère de tous les effondrements économiques – un pour le livre des records. Jamais les erreurs commises par les gouvernements du monde n’ont été aussi extrêmes. Jamais les niveaux d’endettement à l’origine des effondrements économiques n’ont été aussi irréversibles.

Et ainsi, alors que nous nous rapprochons du premier des dominos économiques qui va tomber, un nombre croissant de personnes ressent un malaise inexplicable au creux de l’estomac. Ils reconnaissent que quelque chose d’assez mauvais va bientôt leur arriver, mais ne le comprennent pas complètement.

Sur la base de l’expérience passée, mon estimation est que seulement un sur dix reconnaîtra que des problèmes se préparent et seulement un sur dix prendra réellement des mesures positives pour se retirer géographiquement de zéro par anticipation.

L’image ci-dessus nous indique qu’un immeuble a été condamné. Comme l’indique l’avis, c’est dangereux et dangereux. L’avis est imprimé sur du papier de couleur vive, au cas où nous ne ferions toujours pas attention.

