Libération de Trafalgar et Hymne Divertissement ont annoncé que SE RUER – Geddy Lee, Alex Lifeson et Neil Peart – reviendra sur grand écran comme “Rush: Cinema Strangiato – Director’s Cut” arrive dans certains cinémas du pays le 9 septembre 2021.

“Rush: Cinema Strangiato – Director’s Cut” apporte SE RUER fans réunis dans les salles de cinéma du monde entier – cette fois pour célébrer les 40 ans de “Images animées”. Cet événement mondial pour les fans adopte une autre « coupe du réalisateur » du long métrage de 2019, offrant au public un regard spécial sur “R40 en direct”, avec une setlist remaniée incluant de nouveaux ajouts de morceaux bonus “Une petite victoire” et “Barchetta rouge” aussi bien que “Cygnus X-1” / “L’histoire jusqu’ici” avec Neil Peartle dernier chef-d’œuvre de solo de batterie enregistré. Les favoris supplémentaires incluent des chansons telles que “Animer”, “Au plus près du coeur”, “Subdivisions” et “Tom Sawyer”, ainsi que des moments dans les coulisses et des images franches laissées sur le sol de la salle de montage. The Director’s Cut comprend également des performances de soundcheck du favori des fans “L’échelle de Jacob”, entretiens exclusifs avec Tom Morello, Billy Corgan, Taylor Hawkins, producteur Nick Raskulinecz, Les garçons du parc à roulottes, violoniste Jonathan Dinklage et plus de surprises.

Billetterie publique pour “Rush: Cinema Strangiato – Director’s Cut” commence le 3 août. Les dates de mise en vente des billets peuvent varier selon les pays. Visitez www.cinemastrangiato.com pour la billetterie et les informations les plus récentes concernant les théâtres participants.

« Nous sommes fiers d’apporter une fois de plus SE RUER sur les grands écrans du monde entier pour célébrer les 40 ans de « Images animées »,” mentionné Kymberli Frueh, Libération de Trafalgar SVP des acquisitions de contenu. “SE RUER a un public si passionné et nous sommes ravis de pouvoir partager autant de performances inédites avec les fans à travers ce nouveau Director’s Cut de “Cinéma Strangiato”.”

Pour accompagner l’annonce, SE RUER a partagé un extrait de la performance mentionnée ci-dessus de “Cygnus X-1” / “L’histoire jusqu’ici”, qui comporte poirele dernier solo de batterie enregistré de .

SE RUER chanteur/bassiste Geddy Lee dit au 93.3 WMMR station de radio à propos “Cinéma Strangiato”: “Ce que c’est, c’est fondamentalement une façon de célébrer le ‘R40’ tournée dans le sens sur grand écran. Cela prend beaucoup de choses que les fans auraient pu voir sur cette vidéo, les images du concert, mais cela y ajoute quelques rebondissements – il y a des images de soundcheck, il y a des morceaux que les gens n’ont pas vus et n’ont pas été publiés, et il y a des interviews avec divers musiciens blah-blah-blah-ing à propos de nous. [Laughs] Donc je pense que l’intention de la maison de disques, à cet égard, était juste de créer quelque chose que vous ne pouvez pas avoir chez vous. Aller dans un lieu avec une tonne d’autres personnes partageant les mêmes idées SE RUER fans et célébrant la tournée finale, pour ainsi dire.”

poire est décédé en janvier 2020 à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

SE RUERLe dernier spectacle de s’est déroulé au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Lee et guitariste Alex Lifeson ont dit à maintes reprises que SE RUER ne fera jamais de spectacle à moins que les trois musiciens n’acceptent d’y participer. Ils n’ont pas joué comme SE RUER sans pour autant poire depuis qu’il a rejoint le groupe en 1974.



