Se précipiter pour sauver un avion de chasse de la Marine s’est écrasé « avant que les Russes ne l’atteignent »

Un chasseur F-35B s’est écrasé après avoir décollé du HMS Queen Elizabeth (Photo: .)

La Royal Navy s’est empressée de récupérer l’épave d’un avion de chasse qui s’est écrasé dans la mer, craignant que sa technologie secrète n’ait été volée.

Un F-35B Lightning a plongé mercredi dans la Méditerranée près de l’Égypte lors d’un « exercice de routine », forçant son pilote de la RAF à s’éjecter.

Il est descendu dans les eaux internationales et on craignait que les Russes n’atteignent le jet de 100 millions de livres sterling avant les forces britanniques, mais il était situé au fond de la mer mercredi après-midi, a rapporté le Daily Mail.

Des tentatives sont actuellement en cours pour faire remonter le jet à la surface à l’aide de plongeurs et de sous-marins miniatures.

Son pilote, qui a subi des blessures mineures, aurait été sauvé de la mer par hélicoptère et sa famille a été informée de ce qui s’est passé.

Une enquête a été ouverte sur les causes du crash de l’avion de conception américaine, la première fois que la Grande-Bretagne perd l’un des avions de la nouvelle génération.

Ils sont conçus pour voler « invisible » en territoire hostile à des vitesses supersoniques et peuvent atterrir verticalement.

L’avion a décollé du porte-avions phare de la Marine, le HMS Queen Elizabeth, qui revient au Royaume-Uni après son premier déploiement.

Le jet s’est écrasé dans les eaux internationales

Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter Oman et avait voyagé dans l’est de la Méditerranée.

Le ministère de la Défense a insisté hier soir sur le fait qu' »aucune action hostile » n’était impliquée dans l’accident.

Il a déclaré mercredi dans un communiqué: « Un pilote britannique de F-35 du HMS Queen Elizabeth s’est éjecté lors d’opérations de vol de routine en Méditerranée ce matin.

L’avion de chasse sophistiqué est capable de voler « invisible » en territoire hostile (Photo : PA)

«Le pilote a été ramené en toute sécurité au navire et une enquête a commencé, il serait donc inapproprié de commenter davantage pour le moment. Aucun autre navire ou aéronef n’a été impliqué.

L’incident a suscité des questions sur la sécurité de l’avion, car le Royaume-Uni en a 138 autres en commande pour 9,1 milliards de livres sterling.

Deux F-35 se sont écrasés aux États-Unis ces dernières années, tandis que divers défauts auraient été identifiés dans son système de combat.

