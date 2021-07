‘Se préparer à être l’immortel’: Vicky Kaushal partage un aperçu original de la préparation alors qu’il entre dans l’immortel Ashwatthama

Vicky Kaushal a partagé le premier aperçu du film lors de la célébration du 2e anniversaire de ‘URI-The Surgical Strike’, le 11 janvier 2021 (Source photo : Twitter/ Vicky Kaushal)

L’Immortel Ashwatthama : L’acteur Vicky Kaushal a récemment partagé un aperçu de lui-même alors qu’il se prépare pour le rôle d’Ashwatthama dans le film de science-fiction “The Immortal Ashwatthama”. L’acteur a partagé une photo de lui sur Instagram en train de se mouler le visage. Kaushal pose avec le réalisateur Aditya Dhar qui a fait ses débuts avec Uri : The Surgical Strike (film basé sur l’attaque d’Uri en 2016). L’acteur a partagé la photo avec la légende : “Quand le réalisateur est vraiment sérieux à propos de vous” lancer “dans le film. Je me prépare à devenir l’immortel !

La photo a été partagée il y a environ 20 heures et avait réussi à attirer un nombre considérable de regards, des fans aux célébrités de Bollywood. La publication a recueilli 4,11 109 likes et 725 commentaires jusqu’à présent. L’actrice Radhika Apte, Ayushmann Khurrana et le créateur numérique Viraj Ghelani ont félicité l’acteur dans la section des commentaires. Radhika Apte, partageant sa propre expérience, a écrit dans la légende que lorsque cela m’est arrivé, j’ai paniqué. Vous semblez si calme dans le casting, avec quelques emojis. La donatrice de Vicky Ayushmann Khurrana a écrit : « Ashwatthama hatohate ». Les fans de Vicky Kaushal aiment déjà le look et ont bombardé la section des commentaires Instagram de l’acteur avec des émojis cardiaques et des messages de félicitations. L’acteur a également partagé la photo en story sur Instagram ; donnant aux fans un gros plan de son nouveau look.

À propos du film : L’Immortel Ashwatthama

Dans l’épopée hindoue, le Mahabharata Ashvatthama est l’un des huit personnages de la mythologie hindoue qui est immortel (il était immortel en raison d’une malédiction qui lui a été donnée par le Seigneur Krishna). Ashvatthama a combattu du côté de Kaurava contre les Pandavas dans la guerre de Kurukshetra dans le Mahabharata. L’actrice Vicky Kaushal avait déclaré plus tôt qu’Ashwatthama était le projet de rêve d’Aditya et qu’il fallait le soutien d’un visionnaire comme Ronnie pour présenter ce spectacle au public. Ce sera un nouvel espace pour moi en tant qu’acteur – explorant la nouvelle forme de technologie en plus du jeu d’acteur. J’ai hâte de commencer le voyage bientôt avec cette merveilleuse équipe, a-t-il ajouté.

Un spectacle visuel jamais vu auparavant

Nous travaillons dur pour créer un spectacle visuel que le public indien n’a jamais vu auparavant, a déclaré le réalisateur Aditya Dhar. Je promets que ce ne serait pas seulement un film mais une expérience. Plus que la pression, je prends ce film comme une responsabilité de raconter cette histoire épique, de la manière dont elle est censée être racontée. J’espère que le public porte le même amour à Ashwatthama qu’à URI, a ajouté Aditya Dhar. Le réalisateur a remporté le prix du meilleur réalisateur dans le passé pour ce film (URI) aux 66e National Film Awards en 2019.

Vicky Kaushal a partagé le premier regard du film lors de la célébration du 2e anniversaire de « URI-The Surgical Strike », le 11 janvier 2021. L’acteur a partagé deux photos avec la légende : « Débordé et extatique ! À l’occasion du 2e anniversaire de ‘URI-The Surgical Strike’, l’équipe vous donne un aperçu du monde #TheImmortalAshwatthama. J’ai hâte de me lancer dans ce voyage avec la dream team des films Aditya Dhar ».

