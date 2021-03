Se préparer à la tempête du Code de l’insolvabilité et de la faillite

Selon les données officielles, 63% des plus de 21 000 affaires pendantes devant les bancs du NCLT à la fin janvier ont été classées dans le cadre du CIB.

Par Neeti Shikha

Avec la levée de la suspension sur le dépôt de nouvelles affaires du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), une question qui mérite d’être examinée est de savoir si cela entraînera une vague de nouvelles affaires. Le défi qui se pose à l’Inde est de savoir comment elle gère cette tempête. Dans le passé, la plupart des crises ont été suivies par une poussée des restructurations et des dépôts de bilan. Par exemple, à la suite de la crise argentine de 2001, il y a eu 243 contestations de faillite et de créanciers. Les dettes déclarées par les entreprises et les particuliers dans le cadre de la procédure de faillite ont atteint 183,58 millions de dollars. Les Pays-Bas ont connu une augmentation de 50% du nombre de déclarations d’entreprises en 2009 pendant la crise financière mondiale. Des éléments de preuve provenant des États-Unis indiquent également que les procédures d’insolvabilité sont en augmentation. Un rapport publié par la Banque mondiale note que les dépôts de sociétés étrangères qui peuvent utiliser le chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis ont augmenté de près de 3 fois. Les dépôts au titre du chapitre 11, une voie qui est plus souvent utilisée par les grandes entreprises pour restructurer la dette, ont augmenté de près de 45% de 2019 à 2020. Des cas similaires ont également commencé à se multiplier au Canada.

Tout en examinant le cas de l’Inde, il convient de noter que les pays susmentionnés n’ont pas fait suspendre leur nouveau dépôt d’insolvabilité. Étant donné que l’Inde a annoncé que tous les défauts après le 25 mars 2020 seront exclus du champ des défauts attirant IBC, il est douteux que les créanciers puissent un jour engager de nouvelles affaires avec facilité contre les défauts survenus au cours de l’année écoulée. . Mais, il y a certainement du stress dans les entreprises et les créanciers attendraient d’opter pour un recouvrement via IBC, maintenant que la suspension est levée.

Étant donné que les bancs NCLT sont limités et que l'ajout de bancs nécessite beaucoup de travail sur une longue période, il est urgent d'autoriser simplement la restructuration de la dette à travers différents schémas et de rechercher des mécanismes alternatifs de règlement des différends liés au GRV.

Le gouvernement peut faire deux choses. Premièrement, il peut annoncer une option plus simple, un système en vertu de l’article 230 du code, dans lequel la majeure partie de la restructuration peut être effectuée en dehors du tribunal si les 75% des créanciers sont d’accord. Le régime devrait également être simplifié pour ne constituer que les catégories de créanciers dont les droits sont affectés dans le cadre du régime. Le règlement ne devrait être porté devant les tribunaux que pour approbation finale. Une décision exécutive du gouvernement – par exemple, par la voie des ordonnances – peut laisser du temps jusqu’à ce que ce projet de règlement prenne forme définitive. Cela enlèvera la pression de NCLT.

Deuxièmement, et plus important encore, le gouvernement doit pousser les créanciers à négocier le différend avant de le soumettre à l’IBC. Le résultat du mécanisme de REL peut créer une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, y compris les créanciers. Les Pays-Bas ont réalisé une étude pilote en 2012 sur la prévention et la résolution des faillites par la médiation, dans laquelle les tribunaux d’insolvabilité ont déployé des stratégies de type médiation «sous le radar» pour prévenir les conflits réels et potentiels impliquant un professionnel de l’insolvabilité. L’étude a montré qu’elle améliorait la rapidité et la rentabilité de la liquidation des affaires, telles que perçues par les parties prenantes.

On s’attend à ce que la procédure de médiation limite les frais encourus par les créanciers en raison de la procédure d’insolvabilité. Cependant, il faudra être prudent, car les résultats peuvent entraîner des conséquences juridiques sans précédent. Par exemple, une demande de médiation pourrait allonger la procédure de faillite en cas d’échec. En outre, les honoraires horaires et les autres coûts du médiateur et des médiations deviendront très probablement une réclamation préférentielle dans la distribution finale des actifs. Toutes ces questions devront être traitées dans le cadre du règlement pour éviter de telles énigmes futures.

Étant donné le manque de preuves empiriques de l’efficacité du MARC en cas d’insolvabilité, une réponse politique visant à inclure la médiation dans les affaires d’insolvabilité doit être menée avec beaucoup de soin et de clarté. Il est en effet urgent de donner une impulsion aux règlements «à l’amiable» en cas de litige d’insolvabilité. Cela offrira plus de flexibilité aux entreprises et aux créanciers. Après tout, le défaut ne marque pas toujours la mort d’une entreprise.

L’auteur est chef du Centre pour l’insolvabilité et la faillite, Institut indien des affaires corporatives

Les opinions sont personnelles

