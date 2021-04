Se préparer à l’impact: lutter stratégiquement contre la deuxième vague d’infections

La fabrication de vaccins est un processus complexe qui nécessite une assurance et des tests de haute qualité pour chaque lot.

Par Amitabh Kant

Avec plus de 1,6 lakh nouveaux cas de Covid-19 le 12 avril, l’Inde est témoin d’une forte augmentation des infections, d’une ampleur plus grande que celle à laquelle nous avions été confrontés l’année dernière. Malgré cela, nous avons pu contrôler la mortalité. Nos décès par million restent parmi les plus bas au monde, bien en deçà de ceux du Royaume-Uni, des États-Unis, du Mexique et du Brésil. Même les cas de l’Inde par million d’habitants sont parmi les plus bas au monde. Notre réponse fructueuse à la première vague nous donne également la certitude que si nous nous unissons en tant que pays, nous pouvons endiguer l’impact du Covid-19 sur la santé de notre population et de l’économie.

Il y a cependant un besoin urgent d’un engagement renouvelé, car des États comme le Chhattisgarh, le Karnataka, Delhi, le Tamil Nadu, le Gujarat et le Maharashtra franchissent des sommets historiques en termes de cas quotidiens. Les gouvernements central et des États travaillent sans relâche, en partenariat avec les secteurs public et privé, pour augmenter les tests jusqu’à au moins 20 tests lakh par jour et étendre les infrastructures de soins de santé, y compris les lits, les approvisionnements en oxygène, les installations de soins intensifs et les thérapies critiques.

Parallèlement à la flambée des cas, nous sommes également entrés dans la troisième phase de notre campagne de vaccination Covid-19, avec deux vaccins approuvés: Covaxin et Covishield, et d’autres à divers stades d’essais tels que ceux de Gennova, Biological E et Zydus Cadila, qui sont en attente d’approbation, et Spoutnik V, autorisé par des experts pour une utilisation en Inde. En termes d’ampleur et de portée, la campagne de vaccination de l’Inde est sans précédent dans l’histoire de l’humanité – nous prévoyons de vacciner près de 35 millions de personnes d’ici août 2021. Depuis le lancement de la campagne le 16 janvier, nous avons régulièrement augmenté la couverture – avec des groupes prioritaires définis sur la base des besoins et de la criticité – et le 10 avril, l’Inde est devenue le pays le plus rapide à fournir 100 millions de doses.

Il ne fait aucun doute que notre expertise scientifique et technique, combinée à nos solides capacités de livraison – perfectionnées par le très réussi Programme universel de vaccination (UIP) – dans diverses conditions géographiques, a permis l’ingénierie réussie de la campagne de vaccination. Grâce à la plate-forme CoWIN, les certificats de vaccination numériques sont délivrés en temps réel à une échelle sans précédent dans le monde.

Déjà, notre campagne nationale de vaccination délivre en moyenne 40 doses de lakh par jour, les plus élevées du monde, devant les États-Unis, même si notre campagne a commencé un mois plus tard. À ce jour, l’Inde a administré plus de 10 crores de doses, dont plus de 6 crores de personnes de plus de 45 ans ont reçu au moins une dose, 89 agents de santé de lakh ont reçu au moins une dose et 98 travailleurs de première ligne de lakh ont reçu au moins une dose. dose du vaccin.

Notre politique actuelle de vaccination des plus de 45 ans couvre les tranches d’âge contribuant à près de 70% de la mortalité due à Covid-19 en Inde. Comme mentionné précédemment, notre stratégie de lutte contre la pandémie vise à limiter les maladies graves et les décès, et est basée sur une analyse rigoureuse des schémas de maladies en Inde. Notre capacité à vacciner ceux qui sont plus susceptibles d’être gravement touchés par le virus réduira également le fardeau pesant sur l’infrastructure de santé, en réduisant potentiellement les admissions à l’hôpital.

Les groupes prioritaires identifiés dans la campagne de vaccination en Inde sont conformes aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et à l’approche adoptée par d’autres pays, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Dans le même temps, nous travaillons également à l’expansion de notre capacité de fabrication de vaccins afin de couvrir les populations à faible risque.

La fabrication de vaccins est un processus complexe qui nécessite une assurance et des tests de haute qualité pour chaque lot. Par conséquent, la mise à l’échelle nécessite une planification et une exécution minutieuses pour garantir que chaque dose est sûre et efficace. Ce n’est pas un effort du jour au lendemain. Cependant, étant donné les capacités de fabrication de vaccins du pays, nous sommes bien équipés pour augmenter la production conformément à nos objectifs de vaccination. Le gouvernement central s’est attaché à garantir des stocks et une distribution adéquats de vaccins à tous les États. Il a également demandé aux États et aux territoires de l’Union de ramener le taux de gaspillage des vaccins de 6% actuellement à 1%.

Il est essentiel de comprendre qu’un vaccin n’est pas un remède instantané et qu’il ne produira donc pas de résultats immédiats au milieu d’une flambée de cas; les effets du vaccin sont retardés par nature, et les citoyens doivent donc comprendre que le vaccin doit être accompagné d’un comportement approprié à Covid pour obtenir des résultats percutants. Alors que nous attendons que la campagne de vaccination couvre d’autres segments de notre population, nous pouvons lutter efficacement contre la flambée actuelle par d’autres moyens – en augmentant les tests, en garantissant un traçage, un confinement et une surveillance rigoureux et efficaces, et en nous concentrant sur la promotion de comportements appropriés à Covid, tels que comme masque et lavage des mains. Les masques sont un vaccin social, accessible à tous. Il a été prouvé qu’ils fonctionnent efficacement pour freiner la transmission du coronavirus. Il est important de s’assurer que le mandat de porter un masque reste en place, ainsi que d’autres normes de distanciation sociale et d’hygiène.

Afin de vaincre les adversaires, il est important de bien les connaître, en particulier comment ils se comportent. Lorsqu’il s’agit d’un adversaire puissant tel que Covid-19, nous devons approfondir notre compréhension du comportement du virus, car cela détient la clé pour le combattre efficacement. Ceci peut être réalisé grâce au séquençage du génome, qui étudie les changements dans la structure du virus au fil du temps. Cela nous permettra de mieux comprendre les différentes mutations, leur impact et comment nos stratégies de contrôle de la pandémie, du diagnostic au traitement, doivent être ajustées et réalignées pour mieux lutter contre la propagation du virus.

Notre campagne de vaccination vise à obtenir l’immunité collective et tant que nous n’atteindrons pas ce stade, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde dans ce combat. Les quatre à six prochaines semaines seront cruciales dans la bataille de l’Inde contre Covid-19. Tous les Indiens éligibles doivent se faire vacciner au plus tôt et adhérer à des comportements sans danger pour Covid. Ensemble, nous pouvons réduire la transmission du virus. Ensemble, nous pouvons gagner. Nous le devons à chaque Indien.

L’auteur est le PDG de NITI Aayog. Les opinions sont personnelles

