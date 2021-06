Se préparer à une autre vague de pandémie : 5 indispensables à la maison et à l’extérieur pour se protéger

Mieux vaut prévenir que guérir, et en ces temps sans précédent, il est extrêmement important de rester à la maison et de prendre des remèdes immédiats dès que vous ressentez l’apparition des symptômes de la grippe. (Image représentative : .)

Par le Dr Usha Chennuru,

Avec la pandémie qui rend la situation sombre chaque jour qui passe, il est important pour nous de suivre ardemment les protocoles pour briser la chaîne. Alors que nous pratiquons la distanciation physique, portons nos masques, planifions nos rendez-vous de vaccination et restons à l’intérieur autant que possible, il y a quelques autres choses que nous pouvons faire pour lutter contre cette pandémie. En fait, l’isolement à domicile est recommandé pour la majorité des patients Covid-positifs qui sont soit asymptomatiques, soit aux prises avec des symptômes légers.

Voici donc quelques éléments essentiels pour lutter contre la deuxième vague :

Produits pour l’hygiène et l’assainissement

Commencez le « double masquage » et réduisez l’exposition aux agents pathogènes. Portez d’abord un masque chirurgical, puis un masque en tissu, pour mieux couvrir les contours de votre visage. Une autre pratique indispensable pendant cette pandémie, et autrement, est l’hygiène des mains. Les mains, même avant Covid, ont été parmi les plus grands transmetteurs d’une myriade de maladies. Le lavage des mains est connu pour freiner considérablement la propagation de nombreuses maladies, y compris les maladies respiratoires.

Bien que l’utilisation d’un lave-mains d’une marque de confiance soit la meilleure solution, vous pouvez également utiliser des désinfectants lorsque l’utilisation de savon et d’eau n’est pas une option. Assurez-vous que sa concentration en alcool est bien au-dessus des 60% recommandés. Nous savons également que toucher des surfaces fréquemment manipulées propage des germes, il est donc important de s’assurer que vous êtes armé de désinfectants et de désinfectants si vous devez vous aventurer à l’extérieur.

Suppléments stimulant l’immunité

Les multivitamines renforcent la forteresse qu’est votre système immunitaire tout en repoussant la léthargie et la faiblesse. Recherchez des suppléments avec un mélange judicieux de vitamines. La vitamine C, un puissant antioxydant, augmente la production de globules blancs et améliore directement le système immunitaire. La vitamine B combat l’ennui, la fatigue et la faiblesse, tandis que la vitamine D aide à réguler le calcium et, par conséquent, garantit que nos muscles, nos os et nos dents restent forts. Les nutriments comme le zinc et l’iode renforcent votre métabolisme et améliorent le fonctionnement de votre thyroïde. Procurez-vous vos multivitamines auprès d’une marque établie pour garantir les plus hauts niveaux d’efficacité.

Articles pour soigner une toux légère et un rhume

Inutile de dire que dans des moments comme ceux-ci, si vous ressentez une légère irritation de la gorge et d’autres symptômes de rhume et de toux, veuillez d’abord consulter votre médecin. Suivez ses instructions. Si vos symptômes ne sont pas liés au COVID, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour rester à l’aise à la maison. Vous pouvez vous gargariser avec de l’eau tiède salée. Améliorez le soulagement et accélérez la guérison en utilisant un gargarisme doux avec une formulation de povidone-iode antiseptique et anti-inflammatoire. Utilisez un sirop contre la toux 3 fois par jour, ou comme indiqué sur le flacon ou par votre médecin.

En cas de nez bouché et bouché, voire de toux, veillez à une inhalation de vapeur une à deux fois par jour. Si vous voulez un moyen plus puissant de dégager vos voies nasales, ajoutez simplement de l’huile d’eucalyptus et une pincée de camphre à l’eau bouillante et respirez les vapeurs. Gardez un spray nasal et des pastilles à vos côtés pour un soulagement rapide, et accélérez votre rétablissement avec du thé vert et un mélange chaud d’ingrédients puissants comme le tulsi, le gingembre, le poivre, les clous de girofle, le curcuma et le miel.

Médicaments d’urgence

Remplissez votre armoire à pharmacie de médicaments d’urgence contre la grippe, comme des antitussifs et des décongestionnants. Assurez-vous d’avoir des bandes de paracétamol à la maison pour traiter les courbatures et les maux de tête causés par la grippe, et pour réduire la fièvre. Vérifiez toujours auprès de votre médecin les posologies et les traitements pour vous-même et évitez de vous soigner vous-même.

Appareils de santé

Certains outils permettent de surveiller avec précision les symptômes et de suivre les améliorations très facilement. Un thermomètre infrarouge vous aide si vous devez vous éloigner physiquement d’un patient à la maison présentant des symptômes pseudo-grippaux ou Covid. Gardez également un oxymètre de pouls à la maison, un appareil qui peut même être acheté en ligne, pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang d’un patient. Il est doucement serré sur un doigt (sans vernis à ongles, faux ongles ou mehndi) jusqu’à ce qu’une lecture stable du niveau de saturation en oxygène de votre sang soit fournie. Une lecture entre 95 et 100 est normale chez les adultes et les enfants en bonne santé, donc si elle est inférieure, contactez immédiatement votre médecin.

Mieux vaut prévenir que guérir, et en ces temps sans précédent, il est extrêmement important de rester à la maison et de prendre des remèdes immédiats dès que vous ressentez l’apparition des symptômes de la grippe. Ajoutez ces éléments essentiels à votre trousse de premiers soins et soyez équipé pour vous occuper d’un membre de votre famille ou d’un voisin qui pourrait en avoir le plus besoin. Vérifiez votre aide domestique et proposez-leur s’ils ont besoin d’accéder à ces articles. Faites attention à ceux qui vous entourent, et nous aurions bientôt résisté à la tempête.

(L’auteur est directeur des services médicaux de Cipla Health Ltd. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

